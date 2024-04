NBA News und Gerüchte: Blake Griffin beendet Karriere - Kawhi Leonard wieder im Training

© getty

NBA News: Blake Griffin beendet Karriere

Blake Griffin hat seine Karriere beendet. Das gab der 35-Jährige in den sozialen Medien bekannt. Damit endet eine große Karriere: Der erste Pick im NBA-Draft 2009 wurde insgesamt sechsmal ins All-Star-Team gewählt, schaffte es fünfmal in ein All-NBA-Team und brachte es auf insgesamt 14 Jahre in der besten Basketball-Liga der Welt. In der Saison 2013/14 wurde er im MVP-Voting auf den dritten Platz gewählt.

Berühmt wurde Griffin dabei vor allem für sein spektakuläres Spiel und die krachenden Dunks: Mit Chris Paul und DeAndre Jordan prägte er die "Lob City"-Ära bei den Los Angeles Clippers, 2011 gewann er beim All-Star-Wochenende den Dunk Contest.

Der große Wurf in den Playoffs blieb den Clippers allerdings verwehrt. Griffin wurde 2018 zu den Detroit Pistons gewählt, er spielte danach auch noch für die Brooklyn Nets und in der Saison 2022/23 für die Boston Celtics. Im Schnitt kam er auf 19,0 Punkte, 8,0 Rebounds und 4,0 Assists.