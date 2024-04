NBA Play-In: LeBron James führt Los Angeles Lakers durch Sieg über New Orleans Pelicans in die Playoffs - Zion Williamson muss verletzt runter

© getty

NBA Playoffs: Los Angeles Lakers müssen zu den Denver Nuggets

In der ersten Runde der Playoffs hätten sich die Lakers wohl einen anderen Gegner gewünscht als den Titelverteidiger aus Denver: Die Nuggets, die sich als 2-Seed der Western Conference für die Playoffs qualifiziert hatten, haben ihre letzten neun Spiele gegen James und Co. allesamt gewonnen. Dabei gab es auch in den letztjährigen Playoffs einen 4-0-Sweep in den Conference Finals. Allerdings waren alle vier Spiele bis zum Ende umkämpft. In der abgelaufenen Regular Season entschieden die Nuggets die drei Duelle allerdings mit jeweils mindestens zehn Punkten Vorsprung für sich.

Die Serie beginnt in der Nacht auf Sonntag in der Ball Arena in Denver.

Die Pelicans bekommen in einem weiteren Heimspiel die Chance, sich gegen den Verlierer der Partie Kings/Warriors für die Playoffs zu qualifizieren. Willie Green war nach dem Spiel vor allem mit den Referees unzufrieden: "Gefühlt wurde schon die gesamte Saison nicht für uns gepfiffen", sagte er. Man habe unter dem Korb ein dominantes Teams, "aber wir bekommen die Pfiffe einfach nicht."

Gegen sein Team waren zuvor insgesamt 23 Fouls gepfiffen worden (Lakers: 12), so durfte der Gegner auch deutlich öfter an die Freiwurflinie (29:15).