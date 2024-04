Los Angeles Lakers, News und Gerüchte: Einsatz von Anthony Davis im Play-In weiter offen

Lakers: Anthony Davis für Spiel gegen Pelicans fraglich

Noch am Sonntag hatte Davis klar zu Protokoll gegeben ("kein Zweifel"), dass er im Play-In-Spiel in der Nacht auf Mittwoch (ab 1.30 Uhr live auf DAZN) in New Orleans auflaufen werde. Ganz so sicher scheint ein Einsatz aber doch nicht zu sein, da Davis nun auf dem Injury Report steht und als "fraglich" gelistet wird.

Das muss nichts heißen, Davis könnte auch so auflaufen, doch es zeigt, dass der Rücken weiterhin schmerzt und der Big Man nicht zu 100 Prozent fit ist.