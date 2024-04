Team USA bei Olympia 2024 in Paris: Elf Spieler stehen wohl schon fest - ein Platz ist noch vakant

© getty

Wann findet das Olympische Basketball-Turnier 2024 statt?

Datum: 27. Juli bis 10. August

27. Juli bis 10. August Spielorte: Villeneuve-d'Ascq (Gruppenphase), Paris (K.o.-Runde)

Zunächst einmal muss unterschieden werden. Erstmals ist auch Drei-gegen-Drei olympisch, der "klassische" Basketball findet zu Beginn in Villeneuve-d'Ascq statt, einer Nachbarstadt von Lille im Norden Frankreichs. Hier werden alle Gruppenspiele ausgetragen, bevor die K.o.-Runde dann in der Accor Arena in Paris ausgespielt wird.

Die Gruppenphase beginnt am 27. Juli und wird am 4. August beendet. Am 6. August stehen dann die Viertelfinals auf dem Programm, am 8. August werden die Halbfinals ausgetragen. Das große Finale steigt schließlich am 10. August in Paris.