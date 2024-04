"Kein Zweifel, ich werde spielen": Angeschlagener AD visiert Play-In-Spiel der Lakers an

© getty

Anthony Davis will im Play-in gegen die Pelicans spielen

An seiner Einsatzbereitschaft für das Play-in-Spiel gegen New Orleans in der Nacht auf Mittwoch (1.30 Uhr live auf DAZN) sei nichts zu rütteln, betonte Davis: "Kein Zweifel, ich werde spielen." Wäre es ein enges "Must-Win-Game" gewesen, hätte er auch weitermachen können, sagte er. Für die anstehende Partie werde er zudem Heizkissen unter seinem Jersey testen, um seinen Rücken locker zu halten.

Head Coach Darvin Ham war ebenfalls optimistisch. Er bezeichnete die Verletzung als "keine große Sache". Austin Reaves war sogar zu Scherzen aufgelegt: "Ich gehe jetzt da rein [in die Kabine] und sage ihm, dass er spielt - so oder so." Gut für Davis: Da die Partie erneut im Big Easy stattfindet, spart er sich die Reisestrapazen. Die Lakers werden auf eine Heimreise nach L.A. verzichten und bis Dienstag in New Orleans bleiben.

Der Sieger der Partie wird als 7-Seed in den Playoffs mit dem Titelverteidiger aus Denver zu tun bekommen. Die Nuggets hatten die Lakers in den vergangenen Playoffs mit 4-0 gesweept. Für den Verlierer geht es in einem Alles-oder-Nichts-Spiel dann gegen den Sieger aus Kings/Warriors um den 8-Seed. Im Anschluss würden die Oklahoma City Thunder warten - oder der Sommerurlaub.

Das Duell gegen die Pelicans "wird extrem hart, extrem schwer und extrem körperlich", warnte LeBron James: "Wenn man eine Playoff-Serie spielt - und für mich ist das quasi eine Playoff-Serie über zwei Spiele - nimmt man das Gefühl aus dem ersten Spiel für ein paar Tage mit." Die Pels um Zion Williamson "werden bereit für uns sein".

