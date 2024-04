Insider verrät: LeBron James wird im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen

Dabei soll es keine Rolle spielen, ob LeBron bei den Lakers bleiben oder das Team nach sechs Jahren doch wieder verlassen möchte. "Ich denke, dass LeBron so oder so seine Option nicht ziehen wird", sagte Windhorst in seinem Podcast Hoop Collective. Der Forward unterschrieb im August 2022 eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre für 99 Millionen Dollar, 2024/25 könnte LeBron 51,4 Millionen Dollar bekommen, wenn er seine Option zieht. Steigt James aus, ist er umgehend einer der besten Free Agents für den Sommer.

"Der Grund für seine Strategie dürfte sein, dass es der einzige Weg für ihn ist, um eine No-Trade-Klausel zu bekommen. Wenn er seinen Vertrag vorzeitig verlängert oder einfach nur die Option zieht, kann er das nicht bekommen", führte Windhorst weiter aus. "Ich denke, dass es für LeBron viele Gründe gibt, dass er eine solche Klausel bekommt."

An dieser Stelle muss man allerdings unterscheiden. No-Trade-Klauseln sind selten, derzeit hat nur Bradley Beal von den Phoenix Suns eine solche Option in seinem Vertrag verankert. Vor Beal hatten unter anderem Dwyane Wade, Carmelo Anthony und Dirk Nowitzki einen solchen Passus in ihrem Vertrag.