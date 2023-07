NBA - Das sind die besten Free Agents im Sommer 2024

Die Free Agency 2023 biegt auf die Zielgerade ein, wirklich spektakulär war diese nicht. Das könnte sich im kommenden Jahr ändern, wenn zahlreiche Superstars auf den Markt kommen könnten.

Wir haben die besten (möglichen) Free Agents für 2024 gefiltert und diese nach den Kategorien Unrestricted, Restricted und Spieler mit Player Option sortiert.

© getty Beste Free Agents 2024 mit Spieler-Option Platz 6: O.G. Anunoby (Toronto Raptors) Alter: 26

26 Position: Forward

Forward Stats 22/23: 16,8 Punkte, 5,0 Rebounds und 1,9 Steals bei 47,6 Prozent FG und 38,7 Prozent Dreier in 35,6 Minuten (67 Spiele)

16,8 Punkte, 5,0 Rebounds und 1,9 Steals bei 47,6 Prozent FG und 38,7 Prozent Dreier in 35,6 Minuten (67 Spiele) Gehalt 23/24: 18,6 Millionen Dollar Anunoby wird seine Option nicht ziehen, da er auf dem freien Markt viel mehr bekommen wird. Seit Jahren ist der Forward nun in Trade-Gerüchte verwickelt, doch Toronto weigerte sich bisher, den 26-Jährigen abzugeben. Wie im Falle von Siakam könnte dies aber noch während der Saison geschehen.

© getty Platz 5: Jrue Holiday (Milwaukee Bucks) Alter: 33

33 Position: Guard

Guard Stats 22/23: 19,3 Punkte, 5,1 Rebounds und 7,4 Assists bei 47,9 Prozent FG und 38,4 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (67 Spiele)

19,3 Punkte, 5,1 Rebounds und 7,4 Assists bei 47,9 Prozent FG und 38,4 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (67 Spiele) Gehalt 23/24: 35,0 Millionen Dollar Holiday war das finale Teil der Bucks beim Championship-Run 2021, seither hat Holiday weiter auf konstantem Niveau gespielt und ist einer der besten Guard-Verteidiger der Liga. Als Co-Star passt er perfekt, auch wenn vieles dafür spricht, dass der Aufbauspieler auch in Zukunft an der Seite von Giannis Antetokounmpo auflaufen wird.

© getty Platz 4: Paul George (L.A. Clippers) Alter: 33

33 Position: Forward

Forward Stats 22/23: 23,8 Punkte, 6,1 Rebounds und 5,1 Assists bei 45,7 Prozent FG und 37,1 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (56 Spiele)

23,8 Punkte, 6,1 Rebounds und 5,1 Assists bei 45,7 Prozent FG und 37,1 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (56 Spiele) Gehalt 23/24: 45,6 Millionen Dollar Neigt sich PG-13s Zeit in L.A. dem Ende entgegen? Erstmals seit seiner Ankunft 2019 gab es in diesem Sommer Trade-Gerüchte um den Flügelspieler, der immer wieder Verletzungen mit sich herumschleppte und nicht mehr ganz das Niveau seiner besten Jahre erreichte. Es ist alles andere als gesichert, dass George auch über 2024 hinaus das Clippers-Jersey tragen wird.

© getty Platz 3: LeBron James (Los Angeles Lakers) Alter: 38

38 Position: Forward

Forward Stats 22/23: 28,9 Punkte, 8,3 Rebounds und 6,9 Assists bei 50,0 Prozent FG und 32,1 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (55 Spiele)

28,9 Punkte, 8,3 Rebounds und 6,9 Assists bei 50,0 Prozent FG und 32,1 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (55 Spiele) Gehalt 23/24: 47,6 Millionen Dollar Vor einigen Wochen stand auch das Karriereende im Raum, doch James will mit den Lakers noch einmal angreifen. Womöglich ist es die letzte Saison mit den Lakers, da 2024 aller Voraussicht nach sein Sohn Bronny in die NBA stößt. In der Vergangenheit wurde LeBron nicht müde zu betonen, dass er gerne noch einmal an der Seite seines Sohns spielen möchte. Das sollte man im Hinblick auf James' Free Agency immer im Hinterkopf haben.

© getty Platz 2: Anthony Davis (Los Angeles Lakers) Alter: 30

30 Position: Forward/Center

Forward/Center Stats 22/23: 25,9 Punkte, 12,5 Rebounds und 2,0 Blocks bei 56,3 Prozent FG und 25,7 Prozent Dreier in 34,0 Minuten (56 Spiele)

25,9 Punkte, 12,5 Rebounds und 2,0 Blocks bei 56,3 Prozent FG und 25,7 Prozent Dreier in 34,0 Minuten (56 Spiele) Gehalt 23/24: 40,6 Millionen Dollar Es ist erstaunlich ruhig um Davis, der schon jetzt eine Vertragsverlängerung unterzeichnen könnte. Der 30-Jährige hat starke Playoffs hinter sich, womöglich ist aber auch sein Schicksal mit dem von LeBron verknüpft. Andererseits wäre es für AD sinnvoll, früh das Geld zu sichern, da seine Verletzungshistorie ausreichend dokumentiert ist.

© getty Platz 1: Kawhi Leonard (L.A. Clippers) Alter: 32

32 Position: Forward

Forward Stats 22/23: 23,8 Punkte, 6,5 Rebounds und 3,9 Assists bei 51,2 Prozent FG und 41,6 Prozent Dreier in 33,6 Minuten (52 Spiele)

23,8 Punkte, 6,5 Rebounds und 3,9 Assists bei 51,2 Prozent FG und 41,6 Prozent Dreier in 33,6 Minuten (52 Spiele) Gehalt 23/24: 45,6 Millionen Dollar Trotz all der Verletzungen zählt Leonard weiter zur Creme de la Creme. Dennoch ist es ein Problem, dass man bei Kawhi nie weiß, ob er wirklich spielen kann. Die Clippers waren stets vorsichtig mit Leonard, nun stehen sie vor der Frage, ob sie der Klaue einen Rentenvertrag anbieten wollen. Das Risiko ist enorm, könnte sich aber gleichzeitig auch bezahlt machen.

© getty Beste Free Agents 2024 Unrestricted Platz 6: Nic Claxton (Brooklyn Nets) Alter: 24

24 Position: Center

Center Stats 22/23: 12,6 Punkte, 9,2 Rebounds und 2,5 Blocks bei 70,5 Prozent FG in 29,9 Minuten (76 Spiele)

12,6 Punkte, 9,2 Rebounds und 2,5 Blocks bei 70,5 Prozent FG in 29,9 Minuten (76 Spiele) Gehalt 23/24: 8,8 Millionen Dollar Claxtons Deal ist derzeit ein echtes Schnäppchen, das dürfte sich 2024 ändern. Der Big Man zählt zu einem der besten Verteidiger auf der Fünf, vor allem weil er mehrere Positionen verteidigen kann. Zu einem echten Star fehlen offensive Skills, doch als Rim Runner und Defensiv-Anker ist er durchaus wertvoll.

© getty Platz 5: Klay Thompson (Golden State Warriors) Alter: 33

33 Position: Guard

Guard Stats 22/23: 21,9 Punkte, 4,1 Rebounds und 2,4 Assists bei 43,6 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 33,0 Minuten (69 Spiele)

21,9 Punkte, 4,1 Rebounds und 2,4 Assists bei 43,6 Prozent FG und 41,2 Prozent Dreier in 33,0 Minuten (69 Spiele) Gehalt 23/24: 43,2 Millionen Dollar Die vergangenen Playoffs waren keine Eigenwerbung, über die Saison traf Thompson aber wieder über 40 Prozent seiner Dreier. Die Nummer 11 der Dubs will in der Bay Area bleiben, dafür wird er vermutlich eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen müssen. Thompson hat zwar nicht mehr das Niveau von vor fünf Jahren, dennoch bleibt er einer der besten Schützen der Liga.

© getty Platz 4: DeMar DeRozan (Chicago Bulls) Alter: 33

33 Position: Guard/Forward

Guard/Forward Stats 22/23: 24,5 Punkte, 4,6 Rebounds und 5,1 Assists bei 50,4 Prozent FG und 32,4 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (74 Spiele)

24,5 Punkte, 4,6 Rebounds und 5,1 Assists bei 50,4 Prozent FG und 32,4 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (74 Spiele) Gehalt 23/24: 28,6 Millionen Dollar DeRozan wird bald 34 Jahre alt, doch von Verschleißerscheinungen gibt es keine Spur. Der Flügelspieler ist weiter einer der besten Clutch-Akteure, eben weil sein Spiel aus der Mitteldistanz kaum zu verteidigen ist. Dazu ist DeRozan fast nie verletzt und ein echter Marathonmann. Einen letzten großen Deal könnte ihm das bescheren.

© getty Platz 3: Pascal Siakam (Toronto Raptors) Alter: 29

29 Position: Forward

Forward Stats 22/23: 24,2 Punkte, 7,8 Rebounds und 5,8 Assists bei 48,0 Prozent FG und 32,4 Prozent Dreier in 37,4 Minuten (71 Spiele)

24,2 Punkte, 7,8 Rebounds und 5,8 Assists bei 48,0 Prozent FG und 32,4 Prozent Dreier in 37,4 Minuten (71 Spiele) Gehalt 23/24: 37,9 Millionen Dollar Ob Siakam überhaupt noch ein Spiel für die Raptors macht, steht in den Sternen. Es ranken sich zahlreiche Gerüchte um den Forward, der vielleicht nicht eine erste Option ist, dafür aber als zweiter oder gar dritter Star sehr wertvoll sein kann. Noch soll sich Siakam aber sträuben, über ein langfristiges Engagement bei einem anderen Team nachzudenken.

© getty Platz 2: James Harden (Philadelphia 76ers) Alter: 33

33 Position: Guard

Guard Stats 22/23: 21,0 Punkte, 6,1 Rebounds und 10,7 Assists bei 44,1 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 36,8 Minuten (58 Spiele)

21,0 Punkte, 6,1 Rebounds und 10,7 Assists bei 44,1 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 36,8 Minuten (58 Spiele) Gehalt 23/24: 35,6 Millionen Dollar Harden hat sich klassisch verzockt, als er vor einigen Jahren eine Supermax-Verlängerung bei den Brooklyn Nets ausschlug. Nach seinem Trade unterschrieb er in Philly für weniger Geld, nun bot niemand im Sommer den Maximalvertrag. Dazu wird Harden nicht jünger. Nach seiner erneuten Trade-Forderung ist es unklar, wie es mit ihm weitergehen wird.

© getty Platz 1: Jaylen Brown (Boston Celtics) Alter: 26

26 Position: Guard/Forward

Guard/Forward Stats 22/23: 26,6 Punkte, 6,9 Rebounds und 3,5 Assists bei 49,1 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 35,9 Minuten (67 Spiele)

26,6 Punkte, 6,9 Rebounds und 3,5 Assists bei 49,1 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 35,9 Minuten (67 Spiele) Gehalt 23/24: 28,5 Millionen Dollar In diesem Sommer könnte Brown den größten NBA-Vertrag der Geschichte unterschreiben. 295 Millionen Dollar über fünf Jahre stehen im Raum, noch gab es aber keine Einigung mit den Celtics.

© getty Beste Free Agents 2024 Restricted Platz 3: Immanuel Quickley (New York Knicks) Alter: 24

24 Position: Guard

Guard Stats 22/23: 14,9 Punkte, 4,2 Rebounds und 3,4 Assists bei 44,8 Prozent FG und 37,0 Prozent Dreier in 28,9 Minuten (81 Spiele)

14,9 Punkte, 4,2 Rebounds und 3,4 Assists bei 44,8 Prozent FG und 37,0 Prozent Dreier in 28,9 Minuten (81 Spiele) Gehalt 23/24: 4,2 Millionen Dollar Der Knicks-Guard war in der Vorsaison einer der besten Bankspieler der Liga, folglich landete er bei Sixth Man of the Year hinter Malcolm Brogdon (Celtics) auf Rang zwei. Es ist ihm zuzutrauen, dass er auch mal als Starter auf der Eins agieren kann, auch wenn Quickley nicht der klassische Point Guard ist.

© getty Pletz 2: Devin Vassell (San Antonio Spurs) Alter: 22

22 Position: Guard/Forward

Guard/Forward Stats 22/23: 18,5 Punkte, 3,9 Rebounds und 3,6 Assists bei 43,9 Prozent FG und 38,7 Prozent Dreier in 31,0 Minuten (38 Spiele)

18,5 Punkte, 3,9 Rebounds und 3,6 Assists bei 43,9 Prozent FG und 38,7 Prozent Dreier in 31,0 Minuten (38 Spiele) Gehalt 23/24: 5,9 Millionen Dollar Vassell fliegt in San Antonio etwas unter dem Radar, die verletzungsgeplagte vergangene Saison hilft da wenig. Der 22-Jährige ist ein guter 3-and-D-Spieler, der aber auch für sich selbst kreieren kann und über einen sicheren Wurf verfügt. Es würde allerdings überraschen, wenn sich die Spurs und der Guard nicht auf einen neuen Deal einigen können.