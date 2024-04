"Held der Knicks": NBA-Legende Magic Johnson lobt Isaiah Hartenstein

"Isaiah Hartenstein ist mit 14 Punkten und 8 Rebounds der Held der Knicks", schrieb der 64-Jährige bei X.

Hartenstein habe beim 104:101-Sieg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga sowohl für "den spielentscheidenden Offensiv-Rebound, der zu DiVincenzos spielentscheidenden Dreier führte, als auch den Block gegen Tyrese Maxey, der den Sieg sicherte" gesorgt, so Johnson, fünfmaliger NBA-Champion und Olympiasieger von Barcelona 1992: "Was für ein wildes, spaßiges und aufregendes Play-off-Spiel!!"

Der in den USA geborene Hartenstein stand im zweiten Achtelfinale gegen die Sixers als Center in der Startformation. Der 25-Jährige, Sohn des früheren Bundesligaprofis Florian Hartenstein, spielt seine bislang stärkste NBA-Saison. Mit den Knicks führt der Nationalspieler in der Best-of-seven-Serie 2:0.