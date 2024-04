"Einer meiner Lieblingsspieler": Shaq schwärmt von Moritz Wagner

Die beiden Brüder wurden nach der Partie im Postgame-Interview von TNT - geführt von Dennis Scott, einer weiteren Legende der Magic - darauf angesprochen und Moritz fühlte sich sichtlich geschmeichelt. "Das ist mein 'Dog'. Sag ihm das. Er ist mein 'Dog'".

Die Magic gewannen Spiel 4 dank einer starken zweiten Halbzeit deutlich mit 112:89, Franz Wagner war dabei mit 34 Punkten und 13 Rebounds der Matchwinner, Moritz kam in 15 Minuten auf 7 Zähler und 4 Rebounds. In der Serie steht es nun 2-2, Spiel 5 der Serie findet in der Nacht auf Mittwoch in Cleveland statt.