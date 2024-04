Bald vereint in der NBA? LeBrons Sohn Bronny James meldet sich zum diesjährigen Draft an

Berater Rich Paul: "LeBron will, dass Bronny seinen eigenen Weg geht"

Gespräche mit interessierten Teams kann er aber unabhängig von einem Gesundheitscheck bereits führen. Der Plan für die Zeit vor dem Draft sieht vor, dass sich James vor dem 31. Mai mit bestimmten Teams trifft, um potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten auszuloten und die Frage zu klären, ob es für ihn sinnvoll ist, im Draft zu bleiben oder doch noch weiter am College zu spielen. Wie ESPN berichtet, spiele die Duquesne University in Pittsburgh in James' Überlegungen eine Rolle.

Eine populäre Frage ist natürlich, ob man Bronny und LeBron James gemeinsam in der NBA erleben wird und womöglich sogar beim selben Team. Im März erklärte Star-Agent Rich Paul, der Vater und Sohn vertritt, gegenüber ESPN: "LeBron will, dass Bronny seinen eigenen Weg geht."

Paul weiter: "Für mich ist es nicht wichtig, ob ein junger Spieler in der Lottery gezogen wird. Für mich hat es Priorität, dass ein Talent beim richtigen Team landet, wo er sich am besten entwickeln kann."