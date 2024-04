Playoff-Rennen in Western und Eastern Conference: Tabelle, Restprogramme aller Teams

© getty

Westen Conference: Der Kampf um Platz 1

Mit Denver, OKC und Minnesota können sich noch drei Teams Chancen auf den Topspot im Westen ausrechnen, das gab es so spät in der Saison auch schon länger nicht mehr. Mit Wolves vs. Nuggets gibt es auch noch ein direktes Duell. Denver hatte bislang das Nachsehen und kann gegen Minnesota auch nicht mehr den Tiebreaker für sich entscheiden (2-1 Wolves), da die Wolves in der Serie mit 2-1 führen und deutlich mehr Siege in der eigenen Conference aufweisen können. Auch gegen OKC hat Minnesota den Tiebreaker aufgrund der Conference-Siege (2-2), die Thunder haben die Serie mit Denver mit 3-1 gewonnen.