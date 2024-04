"Nikola Jokic ist der schlechteste MVP seit 40 Jahren": Ex-All-Star verwundert

"Jokic ist wahrscheinlich statistisch gesehen der schlechteste MVP-Gewinner der vergangenen 40 Jahre", meinte Arenas im Podcast von Shannon Sharpe. Der frührere All-Star argumentierte dabei, dass MVPs meist vom besten oder zweitbesten Team der NBA kommen sollten. Ist dies nicht der Fall, sollte zumindest ein historisches Jahr Grund dafür sein.

"Als [Russell] Westbrook gewann, war OKC nur das zehntbeste Team, aber er hatte im Schnitt ein Triple-Double und etwas Einzigartiges erreicht (...) Jokic war 2021 mit seinem Team Fünfter. Er legte 26 Punkte, 8 Assists und 10 Rebounds im Schnitt auf. Was war daran historisch? Es gibt hier keine Geschichte", führte Agent Zero aus. "Oh, ein Big Man hatte beinahe ein Triple-Double, also sollte er gewinnen. Das war das Narrativ."

Sowohl Sharpe als auch Arenas gaben aber auch zu, dass das MVP-Voting seine Schwächen habe und stimmten überein, dass Spieler wie Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant oder LeBron James häufiger hätten gewinnen sollen. Zumindest im Vorjahr hätte Jokic gewinnen sollen (es siegte Joel Embiid), 2022 sah Arenas statt Jokic Jayson Tatum vorne.