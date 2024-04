NBA: Stephen Curry gewinnt Clutch Player of the Year Award

Der 36-Jährige setzte sich mit 298 Stimmen knapp gegen DeMar DeRozan, Forward der Chicago Bulls, durch. Die Nummer 11 von Chicago kam auf 272 Stimmen, auf Platz Drei folgt Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder mit 160 Stimmen.

Der Award wurde im letzten Jahr eingeführt, Curry folgt auf Kings-Guard De'Aaron Fox. Der Point Guard der Warriors erzielte 189 Clutch-Points in dieser Saison, die NBA definiert "Clutch"-Zeit als die letzten fünf Minuten von Spielen, die innerhalb eines Fünf-Punkte-Abstands gespielt werden.

"Man muss in der Lage sein, mit Fehlschlägen umzugehen", sagte Curry. "Man muss mit den Fehlwürfen klarkommen und ein kurzes Gedächtnis haben. Ich weiß nicht, ob irgendetwas geklickt hat, außer dass man weiß, wie viel Zeit man in das Spiel investiert hat, und damit kommt das verdiente Selbstvertrauen: 'Okay, ich bin bereit für jeden Moment, in dem ich mich befinde, oder für jeden Wurf, den ich nehmen muss."

NBA Clutch Player of the Year 23/24: So wurde gewählt