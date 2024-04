NBA Playoffs: Paolo Banchero als "Schleusenöffner"? So gewinnen die Orlando Magic die Serie gegen die Cleveland Cavaliers

© getty

NBA - Cavs vs. Magic: Paolo Banchero als Problem oder Lösung?

Nummer-Eins-Pick des Jahres 2022, Rookie of the Year und All-Star. Die Erwartungen an Paolo Banchero vor diesen Playoffs waren naturgemäß hoch, so dekoriert sind nicht viele Spieler in ihrem zweiten Jahr. Dabei darf man bei Banchero nicht nur auf die totalen Stats schauen. Denn vor allem seine Wurfauswahl und dementsprechende Effizienz lassen ein paar Fragezeichen zurück. Mit nur knapp vier Dreierversuchen pro Spiel nimmt die Nummer 5 der Magic alles andere als viele Würfe von draußen, diese trifft er dann auch nur zu 33,9 Prozent. Der 21-Jährige ist verliebt in lange Midranger, was ihm in Sachen Effizienz natürlich nicht zugute kommt.

Dass die Magic den Forward vor gut zwei Jahren an erster Stelle zogen, lag vor allem an seinem offensiven Potenzial, bei toller Entwicklung eine Nummer-1-Option eines Playoff-Teams zu sein. Das sah in den ersten zwei Spielen seiner blutjungen Postseason-Karriere noch etwas holprig aus, in Spiel 3 dürfte allerdings jeder Fan gesehen haben, was das Magic-Front-Office vor gut zwei Jahren perspektivisch gesehen hat.

Banchero trat selbstbewusst auf, traf vier seiner neun Dreier, zeigte sich mit 14 (!) Rebounds energisch an den Brettern und fand auch gegen die defensiven Schemes der Cavs Lösungen. Wurde Banchero gedoppelt oder getrapped, fand er den freien Mitspieler und machte den richtigen Read, eine Fähigkeit, die man in der Regular Season teils etwas vermisste. Der Forward selbst beschreib sein Spiel folgendermaßen: "Sobald einer reingeht, öffnen sich die Schleusen", sagte Banchero. Wenn das die Playoff-Version von Banchero ist, welche die Magic bekommen, haben sie ihre klare Nummer-Eins-Option und ihren Go-to-Guy - dann öffnen sich gleich mehrere Schleusen.

NBA - Die Stats von Paolo Banchero in Spiel 3 gegen die Cavs