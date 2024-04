NBA Playoffs - Erkenntnisse zu Nuggets vs. Lakers, Spiel 2: Denver ließ LeBron James in die Falle laufen

Davis sah in den letzten Minuten kaum noch den Ball, während die Lakers kaum noch gute Offense kreieren konnten. Man hing am Tropf von James, der zwar noch verlässlich scorte, aber wieder müde wirkte. Zwei Dreier, ein schwerer Fadeaway über KCP, ein Transition-Dunk plus ein Layup - das waren James' Ergebnisse im vierten Viertel, wo er scheinbar noch einmal alles gegen die Wand warf, was er in petto hatte.

Trotz allem war der Rhythmus der Lakers-Offense komplett gebrochen. Bezeichnend auch die Worte von Davis nach der Partie: "Wir haben immer wieder Phasen, in denen wir nicht wissen, was wir da machen - an beiden Enden des Feldes." Genau das schien in den letzten knapp 20 Minuten der Fall.