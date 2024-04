NBA - Luka Doncic führt Dallas zum Sieg über die Clippers und schickt Botschaft an seine Kritiker: "Meine Hater werden natürlich immer meckern"

© getty

NBA: Die Defense der Mavs ist stabil

Überhaupt gab es vor diesen Playoffs viele Fragezeichen rund um die Mavs. Ist die Defense wirklich "for real"? Können die Rollenspieler genug Würfe treffen? Zumindest auf die erste Frage gibt es eine Antwort. In vier der nun acht Viertel hielten die Mavs die Clippers bei maximal 22 Punkten, ein Team, welches vor Starpower und Shotmaking nur so strotzt.

Natürlich war in Spiel 2 auch etwas Shooting Luck involviert, doch Dallas hält die Clippers in der Serie nun bei 50 Prozent am Ring, was der beste Wert dieser Playoffs ist. Zwar war es nicht der Abend von Daniel Gafford, darüber spulte aber Rookie-Backup Dereck Lively II gute Minuten ab und auch Washington oder Derrick Jones Jr. hatten als Rim Protector ihre Momente.