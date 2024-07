Olympia 2024 in Paris, die Eröffnungsfeier heute im großen Liveticker-Blog: Alle Highlights und Fails rund um den Start der Olympischen Spiele

Olympia 2024 in Paris, die Eröffnungsfeier heute im großen Liveticker-Blog: Vor Beginn

vor Beginn: Erst war die Rede von 94 Booten, jetzt sollen es noch 85 sein. Vielleicht hat der eine oder andere Sportler doch noch kurzfristig abgesagt. Der DOSB will "150 Athlet*innen" aufs Wasser bringen. Ich zähle sie dann gleich für Euch!

vor Beginn: Acht Minuten noch, bis es offiziell losgeht! Ich schnapp mir noch schnell ein Spaghetti-Eis aus dem Tiefkühlfach.

vor Beginn: Was erwartet uns eigentlich morgen? Also abgesehen von diesem Blog, in dem ich Euch ab der Mittagszeit über alles (Un-)Interessante von den Spielen auf dem Laufenden halten werde? 14 Medaillensätze werden vergeben, darunter die beiden Einzelzeitfahren im Radsport auf der Straße, im Judo, Fechten, Skateboard oder Rugby. Die Highlights aus deutscher Sicht:

ab 11.08 Uhr wird im Schießen (Mixed, Luftgewehr 10m) das erste Gold der Spiele vergeben

um 13.30 sind die Basketballer um Dennis Schröder an der Reihe, es geht gegen Außenseiter Japan

um 19 Uhr sind die Handballer dran, es gibt den ersten Härtetest gegen Schweden

Angelique Kerber darf im letzten Turnier ihrer Karriere auf dem Center Court von Roland Garros ran. Ihr Match ist als viertes angesetzt und wird etwa gegen 20.30 Uhr erwartet

Etwa ab halb neun geht es bei den Schwimmern zur Sache. Laut dem offiziellen Programm sind die 400 Meter Freistil der Herren mit Goldfavorit Lukas Märtens um 20.42 Uhr dran

vor Beginn: Holt euch Chips und Limo übrigens besser vorher, wenn Ihr das deutsche Team nicht verpassen wollt: Griechenland wird wie immer den Start machen, es folgt an Position zwei das IOC-Flüchtlingsteam. Aber dann kommt die "Allemagne" schon an fünfter Stelle, weil das Alphabet in Landessprache über die Reihenfolge entscheidet. Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie und Andorre sind auf Boot drei - und Deutschland ebenfalls!

vor Beginn: Die beiden deutschen Fahnenträger werden gerade in der ARD interviewt, Judoka Anna-Maria Wagner und NBA-Star Dennis Schröder. Nervosität und Vorfreude regieren, gleich geht es nämlich schon an Bord. Außerdem erfahren wir, dass es keine Probe gab, und sie ihre Fahnen erst an Bord bekommen werden.

vor Beginn: Ich bin ja auch gespannt, was im Rahmen der Eröffnungsfeier an Pomp, Tanz und Schauspiel geboten wird. Céline Dion soll auftreten, es wird getanzt, gesungen, und was weiß ich noch alles. Das gibt mir die Chance, an meinen Lieblingsauftritt zu erinnern. Zwölf Jahre ist das her, 2012 in London: