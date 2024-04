Das Power Ranking vor den Playoffs: Die Dallas Mavericks sind ein Contender

Platz 12: New Orleans Pelicans (46-32)

Letztes Ranking: 10

10 Net-Rating: +4,7 (6.)

+4,7 (6.) Bestes Lineup: McCollum, Jones, Ingram, Murphy, Valanciunas (+15,7 in 108 Minuten)

Die Pels sind der Harvey Dent der NBA. Mal gewinnt New Orleans mal eben in Phoenix, zuvor wurden Spiele in Orlando und San Antonio abgegeben. Ingram wird weiter schmerzlich vermisst, dafür zeigte Zion Williamson in Phoenix seine vermutlich beste defensive Leistung in seiner Karriere. An dieser Stelle wollen wir zudem die Monster-Saison von Herb Jones hervorheben, der nicht zufällig die besten On/Off-Werte aller Starter hat. Nicht nur ist Jones einer der besten Flügelverteidiger der Liga, sondern trifft über die Saison 42 Prozent von draußen. Mit McCollum (41 Prozent) netzt übrigens ein weiterer Starter über 40 Prozent und doch werden wir weiter nicht schlau aus diesem Team.