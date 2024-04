"Wembanyama sollte Defensive Player of the Year werden": Draymond Green bricht Lanze für Top-Rookie

Draymond Green von Victor Wembanyama beeindruckt

Auch mit Wembanyama auf dem Feld haben die Spurs ein negatives Net-Rating. Seit der Top-Pick Mitte Dezember allerdings auf die Fünf gestellt wurde, haben die Texaner ein Defensiv-Rating von 110,1, wenn Wemby auf dem Feld steht, ohne ihn beträgt es 117,9. Zum Vergleich: In der NBA gibt es derzeit nur ein Team, das diesen Wert über die Saison toppt, die Minnesota Timberwolves mit Rudy Gobert (107,8).

Es lassen sich also durchaus Argumente für Wembanyama finden, der zudem die NBA bei den Blocks (3,5 pro Spiel) deutlich anführt. Bereits 22-mal blockte der Franzose in dieser Saison bereits mindestens fünf Versuche, gegen Denver verbuchte er nach seinem Block-Triple-Double in Toronto (10 BLK) neun Rejections, was Green enorm beeindruckend fand.

"Das war gegen die Denver Nuggets, das beste Team der NBA! Ich habe keine Ahnung, in welchem Labor er erschaffen wurde, aber ich muss mir so auch einen Sohn erschaffen, weil dieser Junge einfach nur unglaublich ist." Immerhin einen Award dürfte Wembanyama gewinnen und zwar Rookie of the Year, wo sich der 20-Jährige in den vergangenen Wochen und Monaten ein wenig von Thunder-Rookie Chet Holmgren absetzen konnte.