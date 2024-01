NBA, News und Gerüchte: Sacramento Kings springen offenbar bei Pascal Siakam ab - Boston Celtics mit Interesse an Raptors-Forward

© getty

Boston Celtics wohl an Chris Boucher dran

Die Boston Celtics sind laut Fischer ebenfalls auf der Suche nach Verstärkung im Frontcourt, unter den Forwards der Raptors passt statt Siakam jedoch offenbar Chris Boucher aktuell besser in ihr Beuteschema. Die Celtics seien schon länger ein Fan des 31-Jährigen zu sein, dessen Rolle in Toronto sich in den vergangenen Jahren verkleinert hat.

In der Saison 2020/21 feierte Boucher seinen Breakout mit 13,6 Punkten bei 38,3 Prozent von Downtown sowie 1,9 Blocks in 24,2 Minuten pro Spiel. Der schlanke Athlet verdient in der laufenden Saison 11,7 Millionen und steht für ein weiteres Jahr unter Vertrag.