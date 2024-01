NBA News: Liga hebt Suspension für Draymond Green von Golden State Warriors auf

"Green demonstrierte seinen Willen, sein Verhalten an die Standards eines NBA-Spielers anzupassen", hieß es in einer Stellungnahme der Liga. Green nahm demnach in den vergangenen Wochen an regelmäßigen Meetings mit Vertretern der Liga, den Warriors und der Spielergewerkschaft NBPA teil, bei denen er beraten wurde.

Green hatte in seiner Abwesenheit offenbar nicht viel Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen. "Abstand war wichtig für uns", sagte Warriors-Coach Steve Kerr am Donnerstag: "Wir versuchen, Spiele zu gewinnen. Draymond versucht sich in Position zu bringen, um zurückzukehren ins Team." Die Warriors gewannen sieben ihrer zwölf Spiele ohne Green, mit dem Forward auf dem Parkett hatten sie bisher eine Bilanz von sieben Siegen und acht Niederlagen.

Green musste durch die Suspension auf fast zwei Million Dollar an Gehalt verzichten, was den Warriors laut Bobby Marks (ESPN) knapp neun Millionen an Luxury Tax sparte. In 15 Spielen der laufenden Saison legte er bisher durchschnittlich 9,7 Punkte, 5,5 Rebound 5,8 Assists bei 49,0 Prozent aus dem Feld und 42,9 Prozent von Downtown auf in 25,1 Minuten.