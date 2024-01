"Manche sehen ihn als letztes Puzzleteil": Dallas Mavericks wohl weiter heiß auf Pascal Siakam

"Ich weiß, dass es in Dallas Leute gibt, die wirklich glauben, dass Pascal das fehlende Puzzleteil neben Luka [Doncic] und Kyrie Irving ist, damit die Mavericks ein legitimer Contender in der Western Conference ist", meinte Jake Fischer (Yahoo Sports) bei einem Gastauftritt im Podcast Locked on Mavs.

Fischer fügte auch an, dass es zwischen Dallas und Toronto bereits Gespräche über einen Trade von Siakam gegeben habe, die aber noch zu keinem Ergebnis geführt haben. Laut Chris Haynes (Bleacher Report) stehe aber eine Trennung der Raptors mit Siakam "kurz bevor", Marc Stein (Substack) meldete dagegen zuletzt, dass das Interesse der Mavericks am 29-Jährigen übertrieben sei. Haynes brachte dagegen die Philadelphia 76ers und die Indiana Pacers als mögliche Abnehmer ins Spiel, beide Teams haben im Sommer Capspace und könnten den Kameruner bezahlen.

Dies ist wohl auch der Knackpunkt in den Verhandlungen. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) will der werdende Free Agent im Sommer auf jeden Fall einen Maximalvertrag und bestimmt gewissermaßen mit, wohin er im Falle eines Trades geschickt wird. Ein Verbleib in Toronto erscheint dagegen unwahrscheinlich, beide Parteien liegen bei den Gehaltsvorstellungen wohl weit auseinander.