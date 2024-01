"Das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe": Bulls-Fans buhen Witwe von Ex-GM Jerry Krause aus

In der Halbzeit bei der Niederlage gegen die Warriors wurde das Team von 1995/96 geehrt, welches mit 72 Siegen einen damaligen NBA-Rekord aufstellte und in der Folge die vierte Championship in der Ära Michael Jordan gewann. His Airness war wie Scottie Pippen und der entschuldigte Dennis Rodman nicht anwesend, Jordan und Rodman sendeten dafür Videobotschaften.

Auch der damalige GM Jerry Krause war nicht anwesend, er verstarb bereits 2017, sodass dessen Witwe Thelma (79) die Ehrung für ihn annahm. Als Krauses Name jedoch verkündet wurde, hagelte es Buhrufe von den Fans im United Center. Bulls-Präsident Michael Reinsdorf sah sich darum wenig später genötigt, ein Statement gegenüber NBC Sports Chicago abzugeben.

"Sein Vermächtnis sollte gefeiert und respektiert werden", heißt es darin. "Wir haben uns geehrt gefühlt, dass Thelma heute Abend anwesend war, um Jerry als Mitglied des neuen Chicago Bulls Ring of Honor zu würdigen." Reinsdorf bezeichnete Krause als "wichtigen Teil unserer Geschichte."