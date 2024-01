NBA: Explosion von Klay Thompson sorgt für Befreiungsschlag der Golden State Warriors - Dennis Schröder geht mit Toronto Raptors unter

© getty

Moritz Wagner (Orlando Magic)

Das gilt auch für Bruder Moritz, der in dieser Saison noch kein Spiel verpasst hat. Bei der knappen Niederlage in Miami (96:99) spielte Wagner die drittmeisten Minuten in der Saison (28:36 Minuten) und kam dabei auf 19 Punkte (7/9), 5 Rebounds sowie 4 Assists. Alle Buckets erzielte Wagner direkt unter dem Korb, am Ende bekam der DBB-Spieler auch das Vertrauen in der Crunchtime und spielte so die letzten 16 Minuten durch.

Das lag auch am Ausfall von Wendell Carter Jr. (Knie) sowie der offensiven Limitationen von Starter Goga Bitadze. Wagner brachte am Ende aber andere Probleme, weil er Bam Adebayo eben auch nicht verteidigen konnte. Der Heat-Star war es auch, der sich Wagner 17 Sekunden vor dem Ende zurechtstellte und per Jumper Miami wieder in Führung brachte.