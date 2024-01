“Würde sofort zum Flughafen fahren”: Chicago Bulls wollen Zach LaVine unbedingt loswerden

© getty

Orlando Magic könnten sich von Markelle Fultz trennen

Auch die Magic kämpfen noch um die Playoffs, das gelingt trotz zahlreicher Absenzen. So hat zum Beispiel Markelle Fultz erst 8 Saisonspiele absolviert, der frühere Top-Pick ist laut Stein entbehrlich bei Orlando. Da Fultz' Vertrag über 17 Millionen Dollar im Sommer ausläuft, sind die Magic gewillt, sich Angebote für den Point Guard anzuhören.

Dazu soll auch Wendell Carter Jr. zu haben sein. Der Center hat seinen Platz in der Starting Five nach einer Verletzung an Goga Bitadze verloren, zuletzt fehlte der Big erneut verletzt. Seit Anfang November hat WCJ maximal 23 Minuten in einer Partie absolviert, stattdessen stehen Bitadze und Moritz Wagner in der Gunst von Coach Jamahl Mosley im Moment höher.