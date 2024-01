NBA - Schlechtestes Plus-Minus in einem Spiel: Scoot Henderson verpasst Negativ-Rekord knapp

Platz 1: MANNY HARRIS (Cleveland Cavaliers)

Plus-Minus: -57

-57 Datum: 11. Januar 2011

11. Januar 2011 Paarung: Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers 112:57

Getoppt wird dies nur von einem anderen damaligen Rookie, nämlich von einem gewissen Corperryale L'Adorable (was zur Hölle?), kurz "Manny" Harris. Der absolvierte zwischen 2010 und 2017 93 Spiele in der NBA, 54 davon in seiner Rookie-Saison in Cleveland, nachdem ein gewisser LeBron James im Vorjahr seine Talente an den Südstrand gebracht hatte.

In besagtem Spiel bei den Lakers spielte Harris 41 Minuten und kam auf 8 Zähler (2/8) und 6 Rebounds - damit war er der Topscorer der Starting Five, kein Scherz. Hier noch die anderen Starter: Mo Williams, Ryan Hollins, Antawn Jamison und J.J. Hickson. Cleveland erzielte 12, 13, 16 und 16 Punkte in den jeweiligen Vierteln, definitiv ein Boxscore zum Einrahmen.