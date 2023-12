NBA: Luka Doncic gelingt historisches Triple-Double gegen Utah - Dallas Mavericks verpassen Rekordsieg nur knapp

Die Dallas Mavericks haben nach zwei Heimniederlagen in Serie ein Ausrufezeichen gesetzt und die Utah Jazz aus der Halle gefegt. Luka Doncic legte beim 147:97-Erfolg ein historisches Triple-Double auf.

Dallas Mavericks (12-8) - Utah Jazz (7-14) 147:97 (BOXSCORE)

In nur drei Vierteln kam der Slowene auf 40 Punkte (14/25 FG, 6/12 Dreier), 10 Rebounds sowie 11 Assists in nur 32 Minuten, es war Triple-Double Nr. 60, womit Doncic Larry Bird für Platz neun All-Time überholte. Schon zur Pause stand Doncic bei 29/10/10, es war das erste 25-Punkte-Triple-Double der NBA-Geschichte in gerade einmal einer Spielhälfte.

Die Mavs führten kurz vor Schluss mit 52 Punkten und kratzten dabei am Franchise-Rekord für den höchsten Sieg (123:70 gegen die Sixers im November 2014), bevor Walker Kessler kurz vor Schluss mit einem Dunk noch ein wenig Ergebniskosmetik betrieb.

Entsprechend gut gelaunt war Doncic nach der Partie und vergaß dabei mal wieder, dass Fluchen in den USA nicht so gerne gesehen wird. "Ich sagte meinen Mitspielern vor dem Spiel: 'Dont' fuck around'", so Doncic, der schnell seinen "Fehler" bemerkte und dies mit einem "Scheiße" quittierte, was für noch mehr Lacher bei Mavs-Reporter Skin Wade sorgte.

Luka Doncic verbucht 40-Punkte-Triple-Double

Ähnlich deutlich wurde übrigens auch Jazz-Coach Will Hardy, der von einem "Meisterstück von Hundescheiße" sprach. Schon zur Pause führten die Mavs mit 26 Punkten und bauten den Vorsprung beständig aus. Kyrie Irving steuerte 26 Zähler (11/16) zum Erfolg bei, dazu kam Tim Hardaway Jr. auf 17 Zähler von der Bank kommend. Als Team trafen die Mavs 55 Prozent aus dem Feld und verwandelten zudem 22 ihrer 49 Dreier (45 Prozent).

Utah leistete sich dagegen mal wieder 19 Ballverluste und netzte selbst nur 40 Prozent der Versuche. Hier machte sich das erneute Fehlen von Lauri Markkanen und auch Jordan Clarkson bemerkbar. Bester Scorer der Gäste war Ochai Agbaji (21, 5/10 3P), kein anderer Gäste-Spieler erzielte mehr als 11 Zähler.

Das sorgte bisweilen Frust, Kris Dunn geriet im dritten Viertel mit Doncic aneinander, nach zwei technischen Fouls war die Sache aber erledigt. Doncic kommentierte dies nur so: "Ich habe nichts gemacht. Er ist nur sauer, weil ich ihm den Hintern versohle." Durch den Erfolg springen die Mavs wieder auf Platz fünf im Westen, haben aber bereits vier Spiele Rückstand auf Spitzenreiter Minnesota.

NBA - Mavericks vs. Jazz: Die Stats-Leader der Partie