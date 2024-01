NBA: Bradley Beal überragt bei Blowout der Phoenix Suns bei den Los Angeles Lakers - Boston Celtics werden bei den Milwaukee Bucks überrollt

Dallas Mavericks (23-16) - New York Knicks (22-16) 128:124 (BOXSCORE)

Die Knicks haben erstmals mit O.G. Anunoby im Lineup verloren, eine Aufholjagd in Dallas kommt zu spät. Kyrie Irving legt in Abwesenheit des verletzten Luka Doncic einen Bestwert im Mavs-Trikot auf, die entscheidenden Punkte in einer packenden Schlussphase erzielt aber Josh Green. Hier geht es zum Spielbericht!