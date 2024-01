NBA - Los Angeles Lakers im Kadercheck: Warum selbst fitte LeBron James und Anthony Davis im Moment einfach nicht reichen

© getty

Coach: DARVIN HAM

Ham kam im Sommer 2022 zu den Lakers und erreichte die Conference Finals mit Purple and Gold, das Aus gegen die phasenweise übermächtigen Nuggets sollte nicht zu hart kritisiert werden. Damit war das Soll in Hams erster Saison wohl erreicht, auch wenn die Lakers in der Regular Season nicht wirklich stark agierten. Das wiederholt sich noch verstärkt in den heutigen Tagen, zudem scheint Ham das Vertrauen der Spieler verloren zu haben.

Der 50-Jährige kann aktuell wohl erstmal nur hoffen, bis zur Trade Deadline im Amt zu bleiben um dann mit einem voraussichtlich veränderten Kader noch ein bisschen Zeit zu erhalten. Vielleicht ist es aber schon zu spät für Ham, im Zweifelsfall sitzt LeBron James am längeren Hebel. Die defensiven Aussagen Hams an den vergangenen Tagen deuteten stark daraufhin, dass er die Wand in seinem Rücken spürt.