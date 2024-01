NBA News - "Bronny könnte LOCKER für uns spielen": LeBron James zeigt sich frustriert nach nächster Niederlage der Los Angeles Lakers

© getty

"Ich bin hier für den Kampf", sagte Ham nach der Pleite: "Ich werde meinen Kopf nicht hängen lassen. Ich bin enttäuscht von der Niederlage, aber wir müssen kämpfen. Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht und wir werden eine Lösung finden. Natürlich schmerzt das, aber diese Irritation sollte uns dazu bringen, besser werden zu wollen. Und das wird sie auch."

Die Grizzlies versenkten 23 ihrer 45 Distanzwürfe gegen die Lakers. Ham kritisierte die Closeouts seiner Mannschaft, sagte jedoch auch: "Das scheint das Muster zu sein, Gegner spielen besser, sobald sie in unserer Arena sind. Wir müssen Stärke mit Stärke bekämpfen." Dazu appellierte er erneut, langfristig zu denken. "Ich habe es satt, dass Leute mit jedem einzelnen Spiel von uns leben und sterben. Das ist verrückt. Wirklich, komm schon, Mann. Es ist ein Marathon."

Ham sprach vor dem Spiel gegen die Grizzlies bereits mit den Medienvertretern und sprach die kritischen Berichte der vergangenen Tage über ihn an: "Das kommt mit dem Territorium. Mir geht es okay, Mann. Ich habe schon eine Menge Scheiß in meinem Leben durchgemacht, das ist dagegen wie ein Spaziergang durch den Park. Vertrau mir."