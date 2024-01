NBA News - "Wir werden alles versuchen": Darvin Ham wird offenbar hinterfragt bei Los Angeles Lakers

Obwohl Davis die Verletzungen im Team kurz zuvor als Entschuldigung abgelehnt hatte, sprach Ham diese direkt an. "Wir werden keine Konstanz finden, bis wir vollständig gesund sind." Rui Hachimura (Wadenzerrung), D'Angelo Russell (Verstauchung am unteren Rücken) und Gabe Vincent (Knie-OP) fehlen aktuell.

"Wir müssen gesund werden", wiederholte Ham: "Und wenn wir das sind, müssen die Spieler zurück in ihren Rhythmus finden und wir müssen eine funktionierende Rotation finden. Wenn dauernd verschiedene Spieler im Lineup sind oder nicht, ist es verdammt nah an unmöglich, einen Rhythmus zu finden. Das ist einfach so, das ist keine Kritik an irgendjemandem.

Ham ging sogar soweit zu sagen, dass es einfacher sei, einen Star wie Butler bei den Heat zu ersetzen, als mehrere Rotationsspieler wie bei den Lakers. "Wir werden eine Lösung finden. Ich bin enttäuscht, aber ich werde mich sicher nicht entmutigen lassen." Ham wurde gefragt, ob er eventuell wieder die erste Starting Five der Saison mit Russell, Austin Reaves, Jarred Vanderbilt, James und Davis aufstellen würde. "Ich denke, wir werden alles versuchen, was Sinn macht. Wir werden keinen Stein auf dem anderen lassen", sagte er.