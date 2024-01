NBA: Ohne Luka Doncic! Dallas Mavericks beenden Siegesserie der New York Knicks dank überragendem Kyrie Irving

Dallas Mavericks (23-16) - New York Knicks (22-16) 128:124 (BOXSCORE)

Drei Minuten vor dem Ende hatte Derrick Jones Jr. per Dunk auf +10 gestellt, danach doch die Knicks kamen noch einmal zurück. Kyrie Irving wurde konsequent gedoppet, auf der Gegenseite netzte Jalen Brunson einen Dreier und verwandelte kurz darauf ein And-1. Donte DiVincenzo verkürzte 68 Sekunden vor Schluss aus der Ecke sogar auf -1, doch die Mavs bewahrten die Nerven.

Im folgenden Angriff vergab Dallas gleich drei Jumper in Folge, hatte aber immer den Offensiv-Rebound, bevor der Ball in den Händen von Josh Green landete, der von Downtown die Entscheidung besorgte. Eingesetzt wurde der Australier von Irving, der in Abwesenheit von Luka Doncic (Knöchel) viel Verantwortung übernehmen musste und auch tat. Mit 44 Punkten (15/26 FG, 6/10 3P) stellte der Guard einen neuen Bestwert im Jersey der Mavericks auf, dazu kamen auch noch 10 Assists. Die Knicks bleiben somit der Lieblingsgegner von Kyrie, von 19 Spielen hat Irving seit 2014 nun 17 gegen New York gewonnen.