Die Cleveland Cavaliers haben das dritte "Paris Game" der NBA gewonnen. In der Arena von Bercy setzten sich die Cavs in einer Begegnung der regulären Saison gegen Brooklyn Nets mit 111:102 durch.

Vor 15.887 Zuschauern, darunter Frankreichs Fußballstar Kylian Mbappe, überragte bei Cleveland Guard Donovan Mitchell mit 45 Punkten und zwölf Rebounds.

Seit der Premiere 1990 in Tokio ist die NBA mit Liga-Spielen regelmäßig außerhalb Nordamerikas zu Gast. Nach 2020 und 2023 wurde nun zum dritten Mal in Frankreich gespielt, zuvor war London neunmal Schauplatz in Europa.