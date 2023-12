“Taiwan erwartet euch”: Dwight Howard macht sich über Detroit Pistons lustig

Die Detroit Pistons haben mit 28 Niederlagen in Serie den Negativrekord der NBA eingestellt. Dafür gibt es unter anderem Spott von Dwight Howard.

Der Center postete auf X ein Video vom Strand, in dem er den Spielern der Pistons empfahl, nach Asien zu kommen. "Taiwan wartet auf euch", schrieb der 38-Jährige darüber. Dabei reagierte Howard auf Aussagen von Cade Cunningham nach der Niederlage nach Verlängerung bei den Boston Celtics, als der Guard folgendes sagte:

"Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir auf dem gleichen Level wie all die anderen Teams sind, gegen die wir gespielt haben. Es gibt in der NBA keine Mannschaft, wo ich dachte, dass ich auf die Schlachtbank geführt werde."

Trotzdem stehen die Pistons im Moment bei 2-29 und liegen auf Kurs, das schlechteste Team aller Zeiten zu werden. Howard listete derweil auf X ein Lineup auf, welches seiner Meinung nach mehr Siege für Detroit holen würde. Neben seiner Wenigkeit zählte Howard Isaiah Thomas, John Wall, Michael Beasley, Demarcus Cousins, Kemba Walker, Lance Stephenson, Blake Griffin und Tacko Fall auf.

Howard wartet weiterhin auf ein Comeback in der NBA, nachdem er ein Workout mit den Golden State Warriors nicht zu einem Vertrag führte. Zuletzt war Superman im Vorjahr in Taiwan unterwegs, wo er in 20 Partien 23,2 Punkte, 16,2 Rebounds sowie 5,0 Assists im Schnitt auflegte. Zuletzt gab es Gerüchte über mögliche Engagements in Europa oder Australien, um sich noch einmal für die NBA zu empfehlen, bislang aber ohne Ergebnis.