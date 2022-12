NBA - LeBron James wird 38 Jahre alt: Meilensteine, Rekorde und Jagd nach Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James wird heute 38 Jahre alt. Wir wünschen dem Superstar der Los Angeles Lakers alles Gute und blicken zu diesem Anlass auf seine größten Errungenschaften.

Wir sind ehrlich, es ist nur eine kleine Auswahl aus der illustren Karriere des Kings, aber es würde auch den Rahmen sprengen. Wir haben uns mal auf die wichtigsten Meilensteine beschränkt.

© getty Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis LeBron James der Spieler mit den meisten Punkten in der NBA-Geschichte ist. Stand heute fehlen dem Forward noch 574 Zähler, um zum legendären Kareem Abdul-Jabbar aufzuschließen. Gehen wir mal davon aus, dass James weiterhin im Schnitt 25 Zähler auflegt und vier Partien verletzt fehlt (oder geschont wird), dann könnte es nach dem All-Star Break soweit sein. Wir kreisen an dieser Stelle mal die Partie in der Nacht auf den 1. März bei den Memphis Grizzlies ein. Die meisten Punkte: LeBron jagt Kareem Platz Spieler Punkte Zeitraum 1 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 1969-1989 2 LeBron James 37.813 2003-heute 3 Karl Malone 36.928 1985-2004 4 Kobe Bryant 33.643 1996-2016 5 Michael Jordan 32.292 1984-1993, 1995-1998, 2001-2003

© getty Aber nicht nur bei den Punkten mischt James vorne mit. Der Lakers-Star betonte über seine Karriere, dass er sich nicht als Scorer, sondern vielmehr als Spieler sieht, der das richtige Play macht und seinen Mitspielern vertraut. Über 10.000 Assists kommen nicht von ungefähr. Mark Jackson und Steve Nash dürften zeitnah fällig sein. Die meisten Assists: LeBron könnte Top 5 knacken Platz Spieler Punkte Zeitraum 1 John Stockton 15.806 1984-2003 2 Jason Kidd 12.091 1994-2013 3 Chris Paul 11.171 2005-heute 4 Steve Nash 10.335 1996-2014 5 Mark Jackson 10.334 1987-2004 6 LeBron James 10.222 2003-heute 7 Magic Johnson 10.141 1979-1991, 1996

© getty Übrigens: LeBron James ist der einzige Spieler, der über seine Karriere 30.000 Punkte, 10.000 Rebounds und 10.000 Assists angesammelt hat. Mit 10.428 Rebounds belegt James Platz 40 in der ewigen Bestenliste, seit dem Zusammenschluss von ABA und NBA waren nur 21 Spieler besser. Kein aktiver Spieler hat mehr, es sei denn, wir zählen den in Taiwan aktiven Dwight Howard (14.627 Boards) dazu. Die besten aktiven Rebounder: Nur Howard ist besser Platz Spieler Rebounds 1 Dwight Howard 14.627 2 LeBron James 10.428 3 DeAndre Jordan 10.280 4 Andre Drummond 9.717 5 Kevin Love 8.853

© getty In seiner Prime war James auch einer der besten Verteidiger der Liga, auch wenn er nicht einmal zum Verteidiger des Jahres ausgezeichnet wurde. Fünfmal landete er bei der Wahl unter den ersten Fünf, sechsmal wurde LeBron ins All-Defensive Team gewählt, letztmals im Jahr 2014. Das nagt an James, der in einer Instagram-Story im vergangenen Jahr schrieb, dass er immer noch sauer sei, dass er 2013 den Award nicht gewann. Stattdessen schnappte sich Grizzlies-Center Marc Gasol die Trophäe, ohne aber ins All-Defensive First Team gewählt zu werden. Immerhin: Bei den Steals und Blocks ist James auch unter den ersten 100. Kein anderer Spieler schaffte dies bisher in allen fünf großen Kategorien. Die besten Balldiebe: Auch hier ist LeBron Top 10 Platz Spieler Steals Zeitraum 1 John Stockton 3.265 1984-2003 4 Chris Paul 2.486 2005-heute 7 Scottie Pippen 2.307 1987-2004 8 Clyde Drexler 2.207 1983-1998 9 LeBron James 2.165 2003-heute 10 Hakeem Olajuwon 2.162 1984-2002

© getty LeBron ist aber nicht nur auf "Länge" einer der besten Scorer aller Zeiten. Betrachtet man seinen Punkteschnitt über seine illustre Karriere, dann liegen nur vier Spieler vor ihm. Als Minimum haben wir mindestens 400 Karrierespiele oder 10.000 Punkte gesetzt. Meiste Punkte pro Spiel: An Jordan kommt keiner ran Platz Spieler PPG Zeitraum 1 Michael Jordan 30,12 1984-1993, 1995-1998, 2001-2003 2 Wilt Chamberlain 30,07 1959-1973 3 Elgin Baylor 27,36 1958-1972 4 Kevin Durant 27,28 2007-heute 5 LeBron James 27,15 2003-heute

© getty Einen anderen Rekord wird James auch nicht mehr erreichen. Abdul-Jabbar erzielte über seine Karriere unfassbare 15.837 Field Goals - und das bei einer Quote von 55,9 Prozent aus dem Feld. LeBron fehlen knapp 2.000 Korberfolge, das sind zwischen drei und vier Jahren auf dem höchsten Niveau. NBA: Die Spieler mit den meisten Field Goals Platz Spieler Field Goals Zeitraum 1 Kareem Abdul-Jabbar 15.837 1969-1989 2 LeBron James 13.838 2003-heute 3 Karl Malone 13.528 1985-2004 4 Wilt Chamberlain 12.681 1959-1973 5 Michael Jordan 12.192 1984-1993, 1995-1998, 2001-2003

© getty Bei den Freiwürfen hat James Kareem schon eine ganze Weile überholt. Aber auch hier wird es nicht für einen Rekord reichen. Karl Malone (9.787) dürfte nicht einzuholen sein, bei Kobe Bryant und Moses Malone könnte es möglich sein, wenn James noch ein paar Jahre spielt. Rund 200 verwandelte Freiwürfe pro Jahr erscheinen realistisch. NBA: Die Spieler mit den meisten Freiwürfen Platz Spieler Freiwürfe Zeitraum 1 Karl Malone 9.787 1985-2004 2 Moses Malone 8.531 1974-1995 3 Kobe Bryant 8.378 1996-2016 4 LeBron James 7.942 2003-heute 5 Oscar Robertson 7.694 1960-1974

© getty Ein echter Dreierspezialist war James nie (34,5 Prozent über seine Karriere), gleichzeitig nahm LeBron viele schwere Versuche aus dem Dribbling, was seiner Quote natürlich nicht behilflich ist. Derzeit hat er einen Platz unter den ersten Zehn sicher und könnte im kommenden Jahr noch Vince Carter abfangen, doch in der Zukunft dürften viele jüngere Spieler LeBron überholen. NBA: Die Spieler mit den meisten Dreiern Platz Spieler Dreier Zeitraum 1 Stephen Curry 3.248 2009-heute 2 Ray Allen 2.973 1996-2014 3 James Harden 2.644 2009-heute 4 Reggie Miller 2.560 1987-2005 5 Kyle Korver 2.450 2003-2020 10 LeBron James 2.195 2003-heute

© getty Nicht weniger beeindruckend als seine Counting Stats ist seine Langlebigkeit. Vor allem bei den Los Angeles Lakers fehlte James schon mehrfach verletzt, dennoch ist LeBron schon jetzt auf Platz 10 bei den Spielern mit den meisten Einsätzen. Bei den Minuten ist der King bereits Dritter. NBA: Die meisten Einsätze und Minuten Platz Spieler Spiele Platz Spieler Minuten 1 Robert Parish 1.611 1 Kareem Abdul-Jabbar 57.446 2 Kareem Abdul-Jabbar 1.560 2 Karl Malone 54.852 3 Vince Carter 1.541 3 LeBron James 53.104 4 Dirk Nowitzki 1.522 4 Dirk Nowitzki 51.368 5 John Stockton 1.504 5 Kevin Garnett 50.418 10 LeBron James 1.393 6 Jason Kidd 50.111

© getty In der Postseason kann in Sachen Stats James kaum jemand das Wasser reichen. Das liegt schon daran, dass James die meisten Spiele und auch die meisten Minuten in der Playoff-Geschichte abgespult hat - obwohl er mit den Lakers in über vier Jahren nur fünf Serien absolvierte. NBA: Die meisten Einsätze und Minuten in den Playoffs Platz Spieler Spiele Platz Spieler Minuten 1 LeBron James 266 1 LeBron James 11.035 2 Derek Fisher 259 2 Tim Duncan 9.370 3 Tim Duncan 251 3 Kareem Abdul-Jabbar 8.851 4 Robert Horry 244 4 Kobe Bryant 8.641 5 Kareem Abdul-Jabbar 237 5 Scottie Pippen 8.105

© getty Sowohl bei den Punkten als auch bei den Steals ist James die Nummer eins, bei den Assists wird der Rekord des legendären Magic Johnson nicht zu knacken sein. NBA: Die meisten Punkte, Assists und Steals in den Playoffs Platz Spieler (PTS) Platz Spieler (AST) Platz Spieler (STL) 1 LeBron James (7.631) 1 Magic Johnson (2.346) 1 LeBron James (454) 2 Michael Jordan (5.987) 2 LeBron James (1.919) 2 Scottie Pippen (395) 3 Kareem Abdul-Jabbar (5.762) 3 John Stockton (1.839) 3 Michael Jordan (376) 4 Kobe Bryant (5.640) 4 Jason Kidd (1.263) 4 Magic Johnson (358) 5 Shaquille O'Neal (5.250) 5 Chris Paul (1.181) 5 John Stockton (338)

© getty Selbst bei Blocks (Platz 10), Dreiern und Rebounds reicht es locker für die Top 10, wobei vor allem bei den Boards noch etwas geht, sollten die Lakers dann doch mal wieder an der Postseason teilnehmen. NBA: Die meisten Rebounds und Dreier in den Playoffs Platz Spieler Rebounds Platz Spieler Dreier 1 Bill Russell 4.104 1 Stephen Curry 561 2 Wilt Chamberlain 3.913 2 Klay Thompson 451 3 Tim Duncan 2.859 3 LeBron James 432 4 Shaquille O'Neal 2.508 4 Ray Allen 385 5 Kareem Abdul-Jabbar 2.481 5 James Harden 369 6 LeBron James 2.391 6 Kevin Durant 344

© getty Weiter geht es mit individuellen Auszeichnungen. Auch hier hat James ein Portfolio gefüllt, welches seinesgleichen sucht. In dieser Saison dürfte James mit Abdul-Jabbar bei den All-Star-Teilnahmen gleichziehen. NBA: Die meisten All-Star-Teilnahmen Platz Spieler All-Star-Teilnahmen 1 Kareem Abdul-Jabbar 19 2 LeBron James 18 2 Kobe Bryant 18 4 Tim Duncan 15 4 Kevin Garnett 15 4 Shaquille O'Neal 15

© getty Bei den All-NBA-Nominierungen hat James den "Captain" schon lange hinter sich gelassen. Nur in seiner Rookie-Saison schaffte es LeBron auf keinen Stimmzettel und zieht an der Spitze einsam seine Kreise. Das dürfte auch in Zukunft so bleiben, von den aktiven Spielern könnte nur Luka Doncic ähnliches gelingen, der in seinen ersten vier NBA-Jahren dreimal im All-NBA-Team war. NBA: Die meisten All-NBA-Teilnahmen Platz Spieler All-NBA-Teams First Team Second Team Third Team 1 LeBron James 18 13 3 2 2 Kobe Bryant 15 11 2 2 3 Kareem Abdul-Jabbar 15 10 5 0 4 Tim Duncan 15 10 3 2 5 Karl Malone 14 11 2 1 6 Shaquille O'Neal 14 8 2 4

© getty Eine MVP-Trophäe wird sich für LeBron dagegen wohl nicht mehr ausgehen. Es ist schwer zu glauben, aber es ist nun fast zehn Jahre her, dass der 38-Jährige letztmals zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt wurde. Auch hier bleibt Kareem an der Spitze. NBA: Diese Spieler haben die meisten MVPs gewonnen Platz Spieler MVPs 1 Kareem Abdul-Jabbar 6 2 Bill Russell 5 2 Michael Jordan 5 4 Wilt Chamberlain 4 4 LeBron James 4

© getty Zu den vier MVPs gesellen sich auch noch vier Finals-MVPs - und das mit drei verschiedenen Teams. Letzteres ist ein Rekord. Überhaupt gibt es nur fünf Akteure, die dreimal die Bill Russell Trophy (erst 1969 eingeführt) abstaubten. Michael Jordans Rekord dürfte noch eine ganze Weile Bestand haben. NBA: Diese Spieler haben die meisten Finals-MVPs gewonnen Platz Spieler Finals-MVPs 1 Michael Jordan 6 2 LeBron James 4 3 Magic Johnson 3 3 Shaquille O'Neal 3 3 Tim Duncan 3