NBA - James Harden spricht über Abgang aus Philadelphia: Mir wurde ein Max-Contract versprochen

James Harden hat erstmals ausführlich über seinen Abgang aus Philadelphia sowie seine Beziehung zu Daryl Morey gesprochen. Diese sei aufgrund eines nicht eingehaltenen Versprechens nicht zu retten.

"Daryl und ich hatten eine wirklich gute Beziehung", meinte Harden in einem Interview mit The Athletic. "In der Vergangenheit haben wir uns ein oder zwei Wochen nach den Playoffs stets zusammengesetzt, um Wege zu finden, unsere Teams zu verbessern. (...) In diesem Jahr gab es aber keinerlei Kommunikation, also habe ich selbst begonnen, mir Gedanken zu machen."

Hardens Entscheidung war schließlich etwas überraschend. Der 34-Jährige testete nicht die Free Agency, stattdessen zog der Guard seine Option über 35,6 Millionen Dollar, um dann einen Trade zu fordern. Gemäß Harden ein notwendiger Schritt: "Viele junge Teams hatten Geld, aber das ergab für mich keinen Sinn. Und die Teams, welche um einen Titel spielen, hatten kein Geld. Es wäre also wieder auf Philly hinausgelaufen", meinte Harden.

Dies war für Harden aber keine Option, da klar war, dass er keinen Maximalvertrag erhalten würde. Dabei hatte Morey dies vor dem Start der Playoffs versprochen, wie Harden versicherte. Auf Nachfrage von The Athletic dementierten die Sixers jedoch, dass es jemals ein solches Versprechen gab. Es sorgte jedoch dafür, dass Harden Morey im August in China öffentlich als "Lügner" bezeichnete.

Überhaupt ärgerte Harden vor allem, dass es keine Kommunikation mehr mit Morey gab. Die Beziehung verglich Harden mit einer Ehe, welche nun aber zu Bruch ging. "Du willst mich schneiden? Dann scheint er mich doch nicht so sehr zu respektieren, wie ich gedacht hatte. Solche Menschen brauche ich nicht in meinem Leben, das ist nur schlechtes Karma. Die Leute haben meinen Namen durch den Schmutz gezogen, aber am Ende gewinnen immer die guten Jungs."

Harden bekam Ende Oktober schließlich seinen Wunsch und wurde zu den L.A. Clippers getradet. Dort läuft es jedoch auch noch nicht rund, mit Harden stehen die Kalifornier bei einer Bilanz von 6-8. Kürzlich sorgte der ebenfalls getradete P.J. Tucker für Aufsehen, als er folgendes zu den Problemen der Clippers zu sagen hatte: "Es gibt für dieses Team nicht genügend Basketbälle auf dem Planeten." Auch Harden ist noch auf der Suche nach seiner Rolle, in 14 Partien legte The Beard durchschnittlich 15,7 Punkte und 6,4 Assists bei Quoten von 46 Prozent aus dem Feld sowie 40 Prozent von der Dreierlinie auf.

