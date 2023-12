NBA: Warum sind die Detroit Pistons so schlecht? Zehn Gründe für die Niederlagenserie

© getty

Detroit Pistons, Gründe für die Niederlagenserie: Der wachsende Druck

Schaut man sich die 28 Niederlagen an, fällt auf: Die ersten zehn oder so Spiele waren vergleichsweise "normale" Niederlagen, mal knapper, dann wieder nicht, aber alles noch im Rahmen einer Pleitenserie, wie sie ein schlechtes Team eben durchmacht. Ab der zweiten Novemberhälfte tauchten dann die Abreibungen auf: 113:142 in Toronto, 113:136 in Indiana, 91:123 in Orlando, drei Klatschen hintereinander gegen die Sixers und Bucks. Das Licht am Ende des Tunnels war nicht zu sehen.

In den letzten fünf Spielen (Hawks, Jazz, zweimal Nets, Celtics) waren die Pistons dann aber wieder jeweils bis zum Ende dran. Der Gedanke daran, unrühmliche NBA-Geschichte zu schreiben, schien ein Feuer im Team entfacht zu haben. Nur: Der Fokus der Öffentlichkeit war mittlerweile auf dem Team gelandet. In den sozialen Medien fieberte die NBA-Community live mit: Würde Team-Sponsor Wingstop jemals die bei einem Sieg ausgelobten kostenlosen Chicken Wings bereitstellen müssen? Wie es ein X-User schrieb: "Die gesamte Timeline tweetet das Pistons-Spiel mit. Es fühlt sich an wie bei den 73-9-Warriors, nur sehr viel trauriger."

Das machte es den jungen Spielern im Team natürlich nicht leichter. Auch in der Little Caesars Arena in Detroit machte sich angesichts von zwei Monaten ohne Sieg (!) schnell Verzweiflung breit, sobald der Gegner mal davonzog. Und mit jedem Spiel potenzierte sich der Druck, dem Rekord doch endlich von der Schippe zu springen. Der Tiefpunkt war kurz vor Weihnachten erreicht, als die Menge in der Schlussphase gegen die Utah Jazz buhte und unter anderem von Tom Gores forderte, die Franchise zu verkaufen.