"Verkauft das Team": Detroit Pistons nach 25. Niederlage am Stück am Tiefpunkt - Negativ-Rekord droht

Detroit Pistons: Cade Cunningham glaubt an Umschwung

"Wir sind auf keinen Fall so schlecht und ich glaube, dass wir das Ruder rumreißen können. Wir müssen den Gameplan befolgen, den Ball nicht wegwerfen und unsere Gegenspieler vor uns halten. Es geht nicht um das System, es geht um die Spieler und was wir auf dem Feld machen. Was ich aufgezählt habe, geschieht unabhängig von einem System."

Dabei sollte doch nach Jahren in der Lottery vieles besser werden. Der neue Coach Monty Williams wurde für viel Geld - angeblich ist es der dickste Vertrag, den ein Coach jemals unterzeichnete - vom Projekt überzeugt, doch die Ergebnisse bleiben aus. "Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, weil diese Niederlage schmerzt mehr, als all die anderen", sagte Williams. "Der Gegner hat am Vortag gespielt und schenkt uns 30 Punkte nach Ballverlusten und Rebounds ein. Es ist für mich unverständlich, wie wir uns da den Schneid haben abkaufen lassen. Ich nehme das voll auf meine Kappe."

Schon jetzt halten die Pistons die viertlängste Niederlagenserie aller Zeiten, nur die Cleveland Cavaliers (2010/11) und die Philadelphia 76ers (2013/14) verloren während einer Saison mehr Partien in Folge als Detroit (26). Den Rekord für die meisten Pleiten in Serie halten übrigens auch die Sixers, die saisonübergreifend vom 27. März bis zum 1. Dezember 2015 ohne Erfolg blieben. Das waren satte 28 Partien.