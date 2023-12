NBA: Detroit Pistons stellen durch Overtime-Pleite gegen Boston Celtics Rekord für meiste Niederlagen in Serie ein

© getty

Cade Cunningham erneut stark - Kristaps Porzingis glänzt für Boston

Für die Celtics, die in der ersten Halbzeit überhaupt nicht dagegenhielten, war Kristaps Porzingis mit seinem Season High von 35 Punkten (13/21 FG) bester Werfer. In einem 10:0-Run im Schlussviertel erzielte er acht Punkte, Boston stellte so auf 106:100. Aber Jaden Ivey (22 Punkte, 10 Rebounds) erzielte 6 Punkte in Serie für die Gäste, wenig später vergab Cunningham den Dreier zum potenziellen Sieg. "Ich will nicht nur einfach noch ein Spiel in diesem Jahr gewinnen", sagte der Nummer-1-Pick von 2021, der mit 31 Punkten und 9 Assists erneut stark aufspielte. "Das wäre zu weich in meinen Augen. Wir haben größere Ziele."

Im vierten Celtics-Sieg in Serie kam Jayson Tatum auf ein Double-Double (31 Punkte, 10 Assists) mit fünf Steals. Derrick White markierte 23 Punkte, Jaylen Brown war mit Rückenproblemen nicht dabei. Detroit dominierte an den Brettern (57:43), leistete sich aber auch 18 Turnover und traf nur 12 von 19 Freiwürfen. "Manchmal lässt man sich von der Bilanz blenden: Ach, gegen dieses Team sollten wir schon im ersten Viertel soundso hoch führen. Aber so funktioniert das einfach nicht", sagte Celtics-Coach Joe Mazzulla.

Die Pistons wiederum gaben sich nach der fünften vergleichsweise knappen Niederlage in Folge optimistisch. "Wir haben alles, was es für Siege braucht", betonte Cunningham. "Wir müssen es zusammenbringen, das richtige System finden, dann können wir langfristig Erfolg haben. Danach suchen wir gerade."