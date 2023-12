NBA: Victor Wembanyama schreibt Geschichte für die San Antonio Spurs - Steph Curry und Klay Thompson bei Warriors-Niederlage eiskalt

© getty

Boston Celtics (24-6) - Detroit Pistons (2-29) 128:122 OT (BOXSCORE)

Die Detroit Pistons haben sich durch eine 122:128-Niederlage in Overtime einen Platz in den Geschichtsbüchern der NBA gesichert. Für den dreifachen Champion war es die 28. Pleite in Folge - damit wurde die saisonübergreifend längste Niederlagenserie der Liga-Historie eingestellt. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

Chicago Bulls (14-19) - Indiana Pacers (16-14) 104:120 (BOXSCORE)