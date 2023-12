NBA - "Das ist nicht einfach": Franz Wagner führt Orlando Magic gegen Washington Wizards zum neunten Sieg in Folge

Die Orlando Magic um Franz und Moritz Wagner kämpften sich gegen die Washington Wizards zum neunten Sieg in Serie. "Es ist nicht einfach, in dieser Liga Siege zu sammeln", betonte Moritz, nachdem Franz sich mit 31 Punkten zum Topscorer der Partie machte.

Orlando Magic (14-5) - Washington Wizards (3-16) 130:125 (BOXSCORE)

Orlando hätte kaum auf einen der 31 Zähler von Franz Wagner verzichten können, das bestärkte die Aussage von Moritz: Selbst ein Spiel gegen ein vermeintlich schwaches Team wie Washington ist selten einfach, obwohl Orlando als klarer Favorit in die Partie ging. Die Wizards starteten brandheiß mit 7/9 Triples und führten im ersten Viertel mit bis zu neun Punkten, bevor sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe entwickelte.

Orlando schien die Kontrolle über die Partie im dritten Viertel zu übernehmen mit einem 10:0-Lauf durch Jalen Suggs und Paolo Banchero, inmitten dessen auch Kyle Kuzma und Daniel Gafford auf der Gegenseite ihr jeweils viertes Foul begingen. Washington ließ sich jedoch noch nicht abschütteln, nach einem 7:0-Lauf zur Mitte des Schlussabschnitts konnte Orlando die knappe Führung erst ins Ziel bringen.

Für die Magic bedeutete dies die vierte Serie mit neun Siegen in der Geschichte der Franchise, Orlando ist mit Indiana das einzige Team, das noch nie im zweistelligen Bereich war. Gegen die Nets in der Nacht auf Sonntag kann sich dies ändern, die Magic erfuhren ihre letzte Niederlage vor der laufenden Serie jedoch auch gegen Brooklyn (104:124) am 14. November.

"Das ist etwas sehr Besonderes", sagte Banchero, der eine starke Leistung mit 28 Punkten (11/20 FG, 3/4 3P), 13 Rebounds und 7 Assists abrief: "Eine Niederlage wird glaube ich kommen, aber wir wollen weitermachen so lange es geht. Wir sind von dieser Serie nicht überrascht, wir haben großartige Chemie und spielen sehr gut zusammen."

© getty

Moritz Wagner: "Wir arbeiten seit drei Jahren hierfür"

Das erkannte auch Kuzma (27 Punkte) an, der die Magic nun zweimal hintereinander beobachten konnte. "Schaut euch Franz und Paolo an", forderte der 28-Jährige nach der Partie auf: "Sie können das Spiel manipulieren mit ihrer Größe und Stärke, sie bewegen sich ständig zum Korb. Sie sind ein Problem." Franz erspielte sich 14 Freiwürfe (12 Treffer) auf dem Weg zu 31 Punkten, 7 Rebounds und 8 Assists. Für ihn war es das dritte Spiel in Folge mit mindestens 30 Zählern.

Moritz steuerte 18 Punkte (8/13 FG) sowie 4 Offensivrebounds in knapp 23 Minuten von der Bank kommend bei und setzte die aktuellen Erfolge in einen größeren Rahmen: "Manchmal arbeitet man sehr hart und es zahlt sich nicht direkt aus. Viele von uns arbeiten schon seit drei Jahren hierfür, und das müssen wir nun wertschätzen. Die Stimmung im Team hat sich nicht geändert mit den Resultaten."

Orlando traf fast 52 Prozent seiner Feldwürfe, Jalen Suggs (15, 5/9 FG) und Sixth Man Joe Ingles (14, 7 Assists) kamen noch auf Double-Digits. Jonathan Isaac musste die Partie nach sieben Einsatzminuten aufgrund eines verstauchten linken Knöchels frühzeitig verlassen. Für die Wizards machte neben Kuzma auch Gafford eine gute Partie mit 18 Punkten (7/10 FG) und 11 Rebounds, Jordan Poole (14) traf nur 3/12 aus dem Feld.

NBA - Magic vs. Wizards: Die Stats-Leader der Partie