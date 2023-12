NBA - Dallas Mavericks siegen ersatzgeschwächt bei den Memphis Grizzlies - Rollenspieler glänzen

Die Dallas Mavericks haben bei den Memphis Grizzlies trotz zahlreicher Ausfälle den dritten Sieg in Folge eingefahren. Luka Doncic dominiert die Grizzlies erneut, dazu weiß auch Rookie Dereck Lively II zu gefallen. Dallas siegt mit 120:113.

Memphis Grizzlies (6-16) - Dallas Mavericks (14-8) 113:120 (BOXSCORE)

Doncic spulte in Memphis fast 44 Minuten ab und beendete die Partie mit 35 Zählern (9/21 FG, 12/13 FT), 8 Rebounds und 6 Assists. Dazu traf der Slowene fünf seiner zehn Dreier, womit Doncic nun in seiner Karriere bereits 1.000 Triples verwandelt hat. Der 24-Jährige machte vor allem in der ersten Halbzeit, was er wollte, mit den Grizzlies, sodass Heim-Coach Taylor Jenkins während einer Auszeit eine kleine Brandrede hielt.

23 Zähler hatte Doncic da schon auf dem Konto, danach verlor der Guard etwas seinen Rhythmus. Dennoch führten die Mavs zu Beginn des vierten Viertels bereits mit 21 Punkten, danach wurde es nicht mehr wirklich spannend. Eine Selbstverständlichkeit war dieser Sieg nicht, schließlich fehlten Dallas neben Kyrie Irving (Ferse) auch kurzfristig Tim Hardaway Jr. (Rücken) sowie die schon länger verletzten Josh Green (Ellenbogen), Maxi Kleber (Zeh) und Grant Williams (Knie).

Zu allem Überfluss musste auch Forward Derrick Jones Jr. (Knie) nach wenigen Minuten das Feld verlassen. Dafür sprangen andere in die Bresche. Dante Exum (16, 6/11) machte seine Sache als Flügelspieler erneut gut, dazu nutzte Jaden Hardy seine 34 Minuten zu 19 Zählern (7/15 FG, 5/7 Dreier). Selbst der bislang selten eingesetzte Rookie Olivier Maxence-Prosper (11, 3/6 3P) konnte ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Dereck Lively II verbuchte 16 Punkte und 16 Rebounds.

Die Grizzlies waren letztlich aber auch ein dankbarer Gegner, da sie ähnlich viele Verletzungsprobleme haben. Jaren Jackson Jr. legte zwar 41 Punkte (15/29 FG, 6/10 Dreier) auf, ansonsten scorten aber nur Desmond Bane (28, 11/20) und Vince Williams (10) zweistellig. Immerhin: Ja Morant muss nur noch drei Partien aussetzen, dann ist seine Sperre von 25 Spielen abgelaufen.

Für die Mavs geht es bereits in der kommenden Nacht weiter, dann empfängt Dallas mit den Los Angeles Lakers den frisch gekürten NBA-Cup-Sieger. Mit einer Bilanz von 14-8 bleiben die Mavs Dritter im Westen, die Lakers lauen ein halbes Spiel dahinter auf Rang fünf (14-9).

NBA - Grizzlies vs. Mavericks: Die Stats-Leader der Partie