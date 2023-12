NBA - Trade-Kandidaten in der Western Conference: Bei den Golden State Warriors könnte es wild werden

© imago images

L.A. Clippers (14-10)

Kann ab 15. Dezember getradet werden: -

- Kann nicht getradet werden: P.J. Tucker, James Harden (bis 1. Januar 2024), Mason Plumlee, Russell Westbrook (beide ab 15. Januar, beide Veto-Recht) Daniel Theis (bis 18. Februar 2024)

P.J. Tucker, James Harden (bis 1. Januar 2024), Mason Plumlee, Russell Westbrook (beide ab 15. Januar, beide Veto-Recht) Daniel Theis (bis 18. Februar 2024) Trade-Kandidaten: Bones Hyland, Norman Powell, P.J. Tucker

In Hyland haben die Clippers einen Trade-Kandidaten, der in der Rotation von Head Coach Ty Lue keinen festen Platz hat, aber für andere Teams in einer größeren Rolle interessant sein könnte. Der 23-Jährige steht noch bis 2025 unter Vertrag, dann wird er Restricted Free Agent. Wie bereit zur Trennung die Clippers sind, könnte davon abhängen, wie fit der 34-jährige James Harden und der 35-jährige Russell Westbrook die nächsten Monate bis zur Trade Deadline überstehen.

Auf Powell könnten die Clippers nicht so gut verzichten, dafür wäre er wertvoll als Gegenwert in einem Trade. Die Clippers-Rotation funktioniert aktuell jedoch sehr gut und könnte auch für die Playoffs so stehen, Handlungsbedarf entsteht erst bei einer langwierigen Verletzung. Solange es bei den Clippers weiter ähnlich gut läuft im Dezember, werden sie es vermeiden, viel zu ändern.