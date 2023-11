NBA - Trade-Szenarien für Zach LaVine: Ist der Bulls-Star die Lösung für die Los Angeles Lakers?

Die Gerüchte verdichten sich, dass Zach LaVine nicht mehr lange Teil der Chicago Bulls sein wird. Der All-Star-Guard dementierte die Gerüchte zuletzt nicht. Doch welche Teams könnten Interesse an einem Trade für den Bulls-Star haben? Wir gehen einige Trade-Szenarien durch.

Geht es nun doch recht schnell? Wie Darnell Mayberry (The Athletic) meldet, gibt es Stimmen innerhalb der NBA, die glauben, dass Zach LaVine schon im kommenden Monat nicht mehr Teil der Chicago Bulls ist. Zuvor war es Shams Charania (The Athletic), der berichtete, dass die Bulls dafür offen seien, sich mit einem Trade ihres Stars auseinanderzusetzen.

"Die NBA ist ein Geschäft. Es gab natürlich Gerüchte in den Medien, aber wir sind alle Männer. Wir wissen, wie wir damit umgehen müssen (...) Solange ich das Jersey der Bulls tragen, werde ich alles geben, um so viele Spiele wie möglich zu gewinnen", sagte LaVine zu den Gerüchten, gab aber auch an, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt sei, über so etwas zu reden.

Hintergrund ist der schwache Start der Bulls in die neue Saison (4-8). Die Big Three aus LaVine, DeMar DeRozan und Nikola Vucevic läuft erneut den Erwartungen hinterher, auch eine neue Offense von Coach Billy Donovan brachte keine Ergebnisse. Trotz gleich dreier Stars belegen die Bulls nur Platz 24 im Offensiv-Rating, das Trio kommt in 242 Minuten auf ein Net-Rating von -14,8!

51 Trios haben in dieser Saison mindestens 200 Minuten zusammen auf dem Feld gestanden, nur das diabolische Dreieck in Washington (Tyus Jones, Jordan Poole, Kyle Kuzma) ist mit -23,2 schlechter als das Star-Trio der Bulls, das Chicago eigentlich wieder in die Playoffs hieven sollte.

Zach LaVine: Seine Stats in der NBA