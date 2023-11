NBA, News und Gerüchte: Jae Crowder fehlt Milwaukee Bucks monatelang - Michael Malone verlängert Vertrag bei Denver Nuggets

Die Milwaukee Bucks müssen lange auf Leistungsträger Jae Crowder verzichten. Bei den Denver Nuggets verlängert Head Coach Michael Malone offenbar seinen Vertrag - und Lou Williams hat erklärt, warum die L.A. Clippers in der Bubble nicht um den NBA-Titel mitspielen konnten. Aktuelle News und Gerüchte.

Der 33-Jährige hatte in den ersten neun Saisonspielen 8,1 Punkte und 3,9 Rebounds im Schnitt aufgelegt, bei 53 Prozent Trefferquote aus dem Feld und 52 Prozent von der Dreierlinie. Crowder war in der vergangenen Saison per Trade zum Team gestoßen. "Er wird zurückkommen", betonte Griffin. "Er wird vor den Playoffs wieder da sein, um seinen Rhythmus wieder zu bekommen."

"Sport kann manchmal brutal sein", sagte Coach Adrian Griffin. "Er ist in phänomenaler Form ins Training Camp gekommen - mental, körperlich und von der Einstellung her - und ist für unsere Ziele unglaublich wichtig."

Die Milwaukee Bucks müssen voraussichtlich zwei Monate auf Forward Jae Crowder verzichten. Der Veteran hatte sich am Samstag gegen die Orlando Magic einen Muskelverletzung im Leisten- und unteren Bauchbereich zugezogen. Er soll am Dienstag operiert werden.

NBA News: Lou Williams erklärt Clippers-Pleite in der Bubble

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Schlussphase der NBA-Saison 2019/20 inklusive Playoffs in der sogenannten "Bubble" in Florida statt - am Ende sicherten sich die Los Angeles Lakers den Titel. Die L.A. Clippers waren im Westen an Nummer zwei gesetzt und gewannen ihre erste Runde gegen die Mavericks (4-2), verloren dann aber gegen die Nuggets (3-4).

Der damalige Clipper Lou Williams äußerte sich nun im Podcast "From The Point" von Trae Young zu den Gründen für das frühe Ausscheiden. "Wir wollten eigentlich gar nicht hin", erklärte er. "Mental hatten wir nicht die richtige Einstellung." Er selbst habe sich insgesamt 97 Tage in der abgeriegelten Bubble befunden "und an Tag 67 wollte ich nur noch weg. Mental hatten wir nicht das langfristige Ziel vor Augen, haben den Topf voll Gold am Ende [des Regenbogens] nicht gesehen."

Die Tatsache, dass die Wertigkeit eines Titels in der Bubble in Frage gestellt worden sei, habe nicht geholfen: "Wir haben das Gemurmel gehört, wonach niemand diesen Titel respektieren würde, also haben wir unseren Fuß vom Gas genommen."

