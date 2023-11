NBA - Dennis Schröder klagt über fehlenden Respekt: Toronto Raptors werden bei den Boston Celtics abgefertigt

Dennis Schröder musste mit den Toronto Raptors bei den Boston Celtics eine heftige Schlappe einstecken. Der Braunschweiger klagte nach der 94:117-Niederlage über fehlenden Respekt von Celtics-Coach Joe Mazzulla.

Boston Celtics (7-2) - Toronto Raptors (4-5) 117:94 (BOXSCORE)

Hintergrund war eine Coach's Challenge von Mazzulla bei noch rund 3:30 Minuten auf der Uhr, als beide Teams bei 27 Punkten Differenz bereits ihre Reservisten auf dem Feld hatten. Und dennoch sorgte Mazzulla mit dieser Challenge dafür, dass Boston weiter den Ball in den Händen hatte. Vor allem Schröder schmeckte dies gar nicht: "Das ist respektlos", klagte der Braunschweiger an.

"Das Spiel war schon längst gewonnen bei nur noch drei Minuten auf der Uhr." Auch Raptors-Coach Darko Rajakovic gefiel dies nicht, auf Nachfrage verzichtete der Serbe jedoch auf einen Kommentar. Letztlich hatten die Raptors sich dies selbst eingebrockt, weil sie in Boston nicht den Hauch einer Chance hatten. Jaylen Brown erzielte 14 seiner 29 Punkte (12/20 FG) im dritten Viertel, Jayson Tatum kam auf 27 (10/18) und ein Plus-Minus von +42 in 34 Minuten.

"Das sind die Topspieler, aber wir haben es ihnen heute zu leicht gemacht", bilanzierte Schröder, der selbst noch zu den besseren Spielern der Gäste gehörte. In 25 Minuten verbuchte der frühere Celtic 14 Zähler (3/7 FG, 7/7 FT) und 4 Assists, mit ihm auf dem Feld erzielte Boston nur zwei Punkte mehr als die Raptors. Die Kanadier hatten vor allem aus der Distanz Probleme (10/37), die zuletzt so starken O.G. Anunoby (8, 3/13) und Scottie Barnes (10, 4/15) fanden überhaupt keinen Rhythmus, sodass Pascal Siakam mit gerade einmal 17 Punkten bei 17 Würfen bereits der beste Scorer der Gäste war.

Bei den Celtics machte auch Kristaps Porzingis (21, 9/14, 7 Rebounds) ein gutes Spiel, dazu kehrte Al Horford (7) nach seinen Knieproblemen wieder zurück. Der Oldie kam erneut von der Bank und lieferte zusammen mit Sam Hauser (12, 4/6 3P) und Payton Pritchard (7) für Produktion.

Die Celtics festigen durch den Erfolg Platz zwei im Osten hinter den Philadelphia 76ers, während die Raptors weiter Zehnter bleiben. Bereits in der Nacht auf Samstag treffen sich die beiden Teams wieder - diesmal in Toronto. Schröder kündigte bereits an, dass die Challenge von Mazzulla für zusätzliche Motivation sorgen werde. "Auf jeden Fall", meinte der WM-MVP auf Nachfrage.

