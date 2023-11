NBA: 54 Punkte! Monsterspiel von Giannis Antetokounmpo reicht Milwaukee Bucks nicht zum Sieg über Indiana Pacers

Zwei ganz enge Spiele in dieser NBA-Nacht auf Freitag! Den Milwaukee Bucks reicht auch ein legendärer Auftritt von Giannis Antetokounmpo nicht zum Sieg, Damian Lillard muss verletzt zuschauen. Bei den Atlanta Hawks wird Point Guard Trae Young zum Helden, Franz Wagner zeigt einen Auftritt mit Licht und Schatten.

© getty

Indiana Pacers (6-3) - Milwaukee Bucks (5-3) 126:124 (BOXSCORE)

Damian Lillard musste bei den Bucks mit Wadenproblemen passen, also wurde es eine Old-School-Performance von Giannis Antetokoumpo, wenn man so will: 54 Punkte, mehr hat in dieser Saison noch niemand erzielt - und die Quote des Griechen war ebenfalls phänomenal: 19/25 aus dem Feld, dazu bärenstarke 16/18 von der Freiwurflinie. "Wir hatten es mit einem Gegner zu tun, der richtig heiß war", musste Rick Carlisle, Head Coach der Pacers, anerkennen. "Da muss man Risiko eingehen, sonst macht er 60 Punkte."

Dabei hatten die Pacers einen tollen Start hingelegt und führten im ersten Viertel zwischenzeitlich schon mit 18 Punkten. Dann aber kamen die Bucks zurück und führten ihrerseits mit 117:108 im Schlussviertel, bevor es ganz eng wurde. Tyrese Haliburton (29 Punkte, 10 Assists) verwandelte einen Dreier für Indiana zum 122:121 eineinhalb Minuten vor dem Ende, es folgten zwei der acht Turnover von Antetokounmpo. Khris Middleton verpasste sechs Sekunden vor dem Ende einen Dreier zum Ausgleich, die Pacers brachten den Sieg so über die Zeit. Der Unterschied am Ende: Milwaukee traf nur 9/27 Dreier, bei Indiana waren es stolze 20/48.

In der Schlussphase schon nicht mehr dabei war Bucks-Head-Coach Adrian Griffin: Der beschwerte sich im dritten Viertel lautstark über zu viele Fouls an Antetokounmpo und kassierte zwei technische Fouls. "Giannis hat in meinen Augen ganz schön einstecken müssen, da habe ich meine Meinung gesagt", erklärte er. "Nächstes Mal werde ich etwas feinfühliger sein."

Für die Pacers war es der dritte Sieg in Folge, sie halten aktuell die drittbeste Bilanz in der Eastern Conference. Gegen die Bucks feierte zudem der deutsche Center Daniel Theis seine ersten Minuten in dieser Saison: In acht Minuten von der Bank kam er auf 2 Punkte (1/4 FG). In zwei Tagen steht das Spitzenspiel bei den Philadelphia 76ers an.

Bis zu dieser Nacht hatte Zach LaVine von den Chicago Bulls den Bestwert in der laufenden Saison gehalten (51 Punkte).

NBA - Pavers vs. Bucks: Die Stats-Leader