NBA - Der Saisonstart der Orlando Magic: Die nächste Stufe ist noch gar nicht gezündet

Die Orlando Magic sind gut in die Saison gestartet - und das, obwohl Paolo Banchero und Franz Wagner noch nicht den erhofften nächsten Schritt gemacht haben. Orlando kann sich dennoch auf ein gutes Fundament verlassen und hat noch jede Menge Luft nach oben.

Vor der Saison wurden die Magic als mögliches Dark Horse für einen Playoff-Spot gehandelt und die Logik dahinter war recht simpel. In Paolo Banchero und Franz Wagner haben die Magic zwei der besten jungen Wings der Liga, von beiden wurde in Jahr zwei bzw. drei ein weiterer Sprung erwartet. Beide sind allerdings eher langsam in die Saison gestartet und doch steht Orlando bei 4-3 mit einigen durchaus respektablen Siegen wie zum Beispiel gegen die Lakers.

Das Fundament ist stattdessen die Verteidigung, welche bereits im Vorjahr an der Top-10 kratzte und nach den ersten Wochen sogar Top-5 (nur 106,9 Punkte pro 100 Ballbesitze) ist. Nach gerade einmal sieben Partien ist es eine kleine Stichprobe, doch es gibt viele Indikatoren dafür, dass dies nicht nur ein Strohfeuer ist.

"Wir sind ein Team, welches sich über Defense definiert", stellte Magic-Coach Jamahl Mosley nach dem Sieg gegen die Lakers klar. "Wir krempeln die Ärmel hoch und verteidigen. Egal, ob wir treffen oder nicht, wir müssen verteidigen, damit wir in dieser Liga eine Chance haben."