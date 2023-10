NBA - Stephen Curry erklärt neuen Jubel - Chris Paul spricht über Bankrolle bei den Golden State Warriors

Stephen Curry ging mit seinem Dreier gegen Dillon Brooks und dem anschließendem Jubel beim Sieg in Houston viral. Der Chefkoch erklärte nach der Partie seinen Jubel. Dazu sprach Chris Paul über seine neue Bankrolle.

Als Spitze gegen Brooks wollte Curry dies aber nicht werten. "Wir kennen ihn und wir wissen ob seines Rufes, aber das spielt für mich keine Rolle. Natürlich hat er wieder viel geredet und wir haben eine Vorgeschichte mit ihm, aber am Ende des Tages will ich nur Basketball spielen. Das Resultat spricht auch für sich."

Den "Macauley Culkin" packte Curry im vierten Viertel in Houston aus, nachdem der Point Guard gegen Dillon Brooks seinen vierten Dreier in Folge versenkt hatte und so einen persönlichen 12:2-Run hinlegte, der Golden State beim schweren Auswärtsspiel auf die Siegerstraße brachte.

Trotz seiner Bankrolle spielte CP3 27 Minuten und war in diesem Zeitraum +22. Im Boxscore wurden zudem 8 Zähler (3/8 FG) und 7 Assists notiert. "Es hat sich anders angefühlt, aber am Ende des Tages ist es auch nur Basketball", meinte Paul, der von Coach Steve Kerr ein großes Lob erhielt. "Es ist so wichtig, dass Chris diese Rolle annimmt. Er hat daraus keinen Zirkus gemacht und einfach nur genickt. Wenn ein großartiger Spieler wie er ein solches Opfer bringt, dann ist das ein Zeichen an das komplette Team."

Die andere größere Storyline des Tages war natürlich, dass Chris Paul nach über 1.300 Partien erstmals von der Bank in seiner NBA-Karriere kam. Der 38-Jährige wollte daraus aber keine große Sache machen. "Ich möchte dem Team helfen, um Spiele zu gewinnen", stellte CP3 nüchtern fest. "Ich habe die Chance, lange in dieser Liga dabei zu sein und über die Jahre ändern sich Dinge. Hier ist es nun anders und ich akzeptiere das", führte Paul weiter aus.

© getty

NBA - Draymond Green kritisch nach Comeback für die Warriors

Grund für Pauls Bankrolle, die er laut Kerr auch beim kommenden Spiel in New Orleans einnehmen wird, ist die Rückkehr von Draymond Green, der nach seiner Knöchelverletzung in der Vorbereitung sein Saisondebüt gab. Der 33-Jährige hatte nach eigener Aussage aber noch Probleme, in 21 Minuten kam er auf 4 Zähler und 5 Assists.

"Ich habe mich in der ersten Halbzeit schrecklich gefühlt", meinte Green. "Das Spiel war viel zu schnell für mich, aber nach dem Wechsel wurde es besser." Bis zur Pause hatte Green in 9 Minuten nur einen Wurf genommen, dafür aber 3 Fouls und 3 Turnover eingesammelt.

Die Warriors stehen nach der Auftaktpleite gegen Phoenix nun bei 2-1, darunter eben auch die beiden Auswärtssiege in Sacramento und Houston, nachdem man sich im Vorjahr in der Fremde so verdammt schwer getan hatte. In der kommenden Nacht geht es in New Orleans weiter, bevor es nach einem Heimspiel gegen Sacramento wieder auf Reisen geht.

Golden State Warriors: Die kommenden Spiele