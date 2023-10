Golden State Warriors steigen in die WNBA ein

Der siebenmalige NBA-Champion Golden State Warriors engagiert sich im Frauen-Basketball und geht ab 2025 in der US-Profiliga WNBA an den Start. Das gab die Franchise aus Kalifornien am Donnerstag bekannt, nachdem die Expansion genehmigt worden war.

Das Team wird seine Spiele wie die Männermannschaft im Chase Center in San Francisco austragen und in Oakland trainieren, wo die Warriors bis 2019 zu Hause waren. "Golden State" soll im Namen des neuen Teams enthalten sein, noch ist aber offen, ob die Frauen auch als "Warriors" antreten werden.

"Die Bay Area ist der perfekte Markt für ein WNBA-Team und wir freuen uns, dass wir diese Chance endlich erhalten", sagte Joe Lacob, CEO der Warriors: "Wir sind schon seit mehreren Jahren an einer WNBA-Franchise interessiert und glauben, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, diese Vision umzusetzen."

Derzeit spielen zwölf Mannschaften in der WNBA. Als bislang letztes Team war Atlanta Dream 2008 hinzu gekommen. Drei der aktuellen Franchises sind mindestens einmal umgezogen, zwei (Dallas Wings, Las Vegas Aces) sogar mehrfach.